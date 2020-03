W Chinach trzecią dobę z rzędu nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19 - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. To jednak z niewielu dobrych informacji. W kolejnych krajach rocznie liczba zakażonych i zgonów. Niektóre także ogłosiły zamknięcie granic w związku z pandemią. Wczoraj w Polsce wprowadzono stan epidemii. Zapraszamy do naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :





Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 425. 5 osób zmarło.

Na całym świecie odnotowano ponad 270 tys. przypadków oraz 11 tys. zgonów. Ponad 90 tys. osób ozdrowiało.

06:30

W Singapurze stwierdzono pierwsze dwie ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zmarli to 75-letnia obywatelka Singapuru oraz 64-letni mężczyzna z Indonezji.

06:27

1,2 procent z wybranej do analiz grupy kilkuset zmarłych we Włoszech osób zakażonych koronawirusem nie miało żadnej dodatkowej choroby, pozostali cierpieli na współistniejące schorzenia w liczbie od 1 do ponad 3 - podał w raporcie krajowy Instytut Zdrowia.



06:23

W Paragwaju zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Julio Mazzoleni. W Paragwaju do tej pory wykryto 18 przypadków infekcji.



06:18

W Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały służby sanitarne tego kraju. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób.

Dzień wcześniej służby w Seulu informowały o 87 nowych zakażeniach. W sumie do tej pory w Korei Południowej potwierdzono 8799 przypadków infekcji. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o osiem do 102.

06:14

Cztery osoby zakażone koronawirusem zmarły w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Luiz Henrique Mandetta. To 11. przypadek śmiertelny w tym kraju. Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła z 621 do 904.

Brazylijski senat w piątek podpisał ustawę o stanie wyjątkowym na terenie całego kraju. Natomiast ministerstwo gospodarki obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego z 2,1 proc. do zera.

06:12

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. Co to oznacza dla Polaków? Jakie dodatkowe ograniczenia możemy napotkać? Przeczytajcie na RMF24.pl!





06:06

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło.

Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.

W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.





06:00

Pracownik biura wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w piątek rzecznik prasowa Pence'a Katie Miller. Nie podano nazwiska zakażonej osoby.

Miller wyjaśniła, że ani prezydent USA Donald Trump, ani Pence nie mieli ostatnio z zakażoną osobą bliskiego kontaktu. Dalsze śledzenie kontaktów tej osoby jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - oświadczyła rzeczniczka.