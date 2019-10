Punktualnie o godz. 7:00 w całym kraju rozpoczęły się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

09:12

Nad ranem policjanci z Augustowa zatrzymali pięć nietrzeźwych osób, które zniszczyły plakaty wyborcze - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Zatrzymani mają od 18 do 21 lat. Zniszczyły pięć plakatów wyborczych. Osoby te nie były zatrzymane procesowo, gdyż mamy tu wykroczenie - powiedział Krupa. Wszyscy już zostali zwolnieni.



W sumie od początku ciszy wyborczej, czyli od północy z piątku na sobotę, w Podlaskiem policja odnotowała 18 naruszeń.

09:00

Zawiadomienia o usunięciu banerów wyborczych i ustawieniu w trakcie ciszy wyborczej przyczepy z billboardem otrzymali funkcjonariusze na Warmii i Mazurach. Dotychczas w regionie odnotowano pięć tego typu incydentów związanych z wyborami.



Jak powiedział Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji, jeden ze zgłaszających poinformował, że na niestrzeżonym parkingu przy ul. Wańkowicza w Olsztynie ktoś ustawił samochodową przyczepkę, na której znajduje się billboard wyborczy. Według zgłaszającego przyczepy wcześniej tam nie było i została ustawiona prawdopodobnie w sobotę po południu, gdy obowiązywała już cisza wyborcza.



Natomiast policja z Ostródy została powiadomiona, że w Miłakowie z ogrodzenia prywatnej posesji zostały usunięte trzy banery wyborcze - dodał Markowski.



To nie pierwsze zgłoszenia o incydentach związanych z wyborami. W sobotę warmińsko-mazurska policja informowała o trzech tego typu zdarzeniach - uszkodzeniu plakatów wyborczych w Działdowie i banera w Ełku, a także o plakatach, które rozwieszono na płocie w Bartoszycach, bez zgody właściciela posesji.





08:57

Śląska policja otrzymała dotychczas dziewięć zgłoszeń dotyczących naruszenia ciszy wyborczej. Dzisiaj z samego rana w Bieruniu policjanci zatrzymali 36-latka, który zerwał plakaty dwóch komitetów wyborczych. W tym samym mieście ktoś prowadził agitację za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych - zamieścił zdjęcie, na którym są plakaty jednego z komitetów - powiedziała rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara.



Inne sygnały o naruszeniu ciszy policja otrzymała m.in. z Lublińca, Pszczyny, Rudy Śląskiej i Sosnowca. W Lublińcu - prawdopodobnie podczas ciszy - ktoś na bramie przy budynku, w którym mieści się lokal wyborczy zawiesił plakat jednego z komitetów. Musimy to jeszcze zweryfikować - zaznaczyła Nowara.



Wcześniej policja informowała m.in. o tym, że w Pszczynie ktoś naklejał plakaty wyborcze na słupie energetycznym. Inne przypadki dotyczyły przesyłania materiałów związanych z wyborami MMS-em oraz przekazywania ulotek.





08:45

Policja zatrzymała kobietę i mężczyznę, którzy są podejrzani o zrywanie plakatów wyborczych na terenie pow. węgrowskiego na Mazowszu. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska, w samochodzie pary znaleziono 25 plakatów wyborczych zerwanych na terenie kilku miejscowości w pow. węgrowskim. Para odpowie za kradzież plakatów. Policja będzie też ustalać, czy doszło do złamania ciszy wyborczej - zaznaczyła Kucharska.





08:36

Nie mamy żadnych informacji o incydentach, które by uniemożliwiły otwarcie lokalu wyborczego, w związku z tym zgodnie z planem zostały otwarte, oczywiście oprócz lokali odrębnych, obwodów odrębnych w szpitalach, one w późniejszych godzinach zostaną otwarte - powiedziała w Polsat News szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.



Dodała, że "póki co wszystko przebiega bez zakłóceń".

Jak poinformowała, wczoraj doszło do dwóch incydentów, które spowodowały, że trzeba było przenieść komisje wyborcze do innych lokali. W jednym przypadku doszło do wybuchu pieca, co spowodowało konieczność przeniesienia lokalu wyborczego, a w drugim przypadku w budynku, w którym mieścił się lokal wyborczy, doszło do pożaru.





07:17

Od chwili obwiązywania ciszy wyborczej lubuska policja otrzymała jedno zgłoszenie związane z podejrzeniem jej naruszenia. Chodzi o wykroczenie dot. agitacji na rzecz jednego z kandydatów do Sejmu na portalu społecznościowym - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.



Zgłoszenie wpłynęło w sobotę wieczorem do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim i związane jest z naruszeniem art. 498 Kodeku wyborczego. Za jego popełnienie grozi grzywna. Obecnie trwa wyjaśnianie tej sprawy - powiedział Maludy.



Lubuska policja nie miała zgłoszeń o zakłóceniach pracy lokali wyborczych w regionie.

08:07

Dwa przypadki zerwania plakatów wyborczych w Przemyślu odnotowali w nocy policjanci na Podkarpaciu. Wylegitymowali też mężczyznę, który w Rakszawie niósł zwinięty plakat wyborczy - poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel.

To kolejne przypadki naruszenia ciszy wyborczej w regionie. W sobotę policja informowała o dwóch takich zdarzeniach. Na jednej z tablic ogłoszeń w Przeworsku zostały wywieszone plakaty wyborcze jednego z kandydatów do Sejmu. Z kolei w Krośnie nieznany sprawca rzucił farbą w szybę sklepową, na której, po wewnętrznej stronie, znajdował się plakat kandydata do Sejmu. Farba częściowo zasłoniła plakat.

08:00

Do czasu zakończenia głosowania - czyli do godz. 21:00 - obowiązuje cisza wyborcza.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

07:35

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie do głosowania.



W lokalu wyborczym wyborcy otrzymają dwie jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu



Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest 30 mln 72 tys. 177, a obwodów do głosowania 27 tys. 415.









07:10

/ RMF FM

Zapraszamy na Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24. Komu zaufają wyborcy, która z partii święcić będzie triumf? Kogo zabraknie na Wiejskiej i kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Czy w Sejmie i Senacie pojawią się nowe twarze? Jak licznie poszliśmy do urn? Jak sondażowe rozstrzygnięcia skomentują przedstawiciele ugrupowań walczących o miejsca w parlamencie?

Na wszystkie te pytania odpowiemy - bądź poszukamy odpowiedzi - podczas Wieczoru Wyborczego w RMF FM i na RMF 24! Zaczynamy o godz. 20.



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy w imieniu Tomasza Staniszewskiego - co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00. W nich oczywiście relacje reporterów, analizy, komentarze.

Na RMF 24 natomiast Tomasz Skory zaprosi na swój autorski program, w którym przeanalizuje wyniki głosowania i porozmawia z przedstawicielami pięciu komitetów wyborczych. Wcześniej zajrzymy do sztabów wyborczych, pokażemy przemówienia liderów partyjnych.

Komentarzy i analiz nie zabraknie oczywiście również w powyborczy poniedziałkowy poranek! W Faktach RMF FM przedstawimy najświeższe informacje, a Robert Mazurek i Marcin Zaborski zaproszą na rozmowy z politykami o 07:00, 08:00 i 09:00

07:05

Polonia z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Massachusetts oraz innych stanów położonych we wschodniej części USA zakończyła w sobotę o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 3 w niedzielę w Polsce) głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Do godz. 6 czasu polskiego głosowali m.in. Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.



Lokale wyborcze na Wschodnim Wybrzeżu otwarto o godz. 7 rano czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce). Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, przed komisją wyborczą w Konsulacie Generalnym na Manhattanie ustawiła się gigantyczna kolejka. "Takiego zainteresowania wyborami nikt tu nie pamięta" - zauważa Paweł Żuchowski. Niektórzy spędzili w kolejce nawet dwie godziny.





07:00

W całym kraju rozpoczęły się wybory parlamentarne. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów.



Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców; wybory odbywają się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą głosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu wybierają kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych. Łącznie o mandat posła ubiega się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczy średnio 11 kandydatów.



W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczy 3 kandydatów.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała dziś cztery konferencje . Pierwsza z nich odbędzie się o godz. 10. Następnie w ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a o godz. 18.30 - stan na godz. 17.

Ostatnia konferencja odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 22. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.