Drugą dobę trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Chłopca w środę po południu zabrał jego ojciec, wieczorem ciało mężczyzny znaleziono na torach kolejowych - według informacji policji, najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Co dzieje się z dzieckiem - wciąż nie wiadomo. Służby wyznaczyły nowy obszar poszukiwań: wzdłuż autostrady A2.

5-letni Dawid Żukowski / Policja /

Jak donosi z Grodziska Mazowieckiego wysłannik RMF FM Mariusz Piekarski, strategia poszukiwań chłopca się nie zmieniła. Grupa dochodzeniowa analizuje każdy najdrobniejszy ślad i trop, jakie mogą wskazać miejsca, w których chłopiec był z ojcem od środowego popołudnia, każde miejsce, gdzie widziany był ich samochód lub logował się telefon 32-latka. Pododdziały zwarte natomiast szukają chłopca w terenie. W działaniach biorą udział setki funkcjonariuszy: do dyspozycji jest w tej chwili 450 policjantów, 190 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 30 strażaków z psami tropiącymi.

Woś: Ojciec Dawida był desperatem, a jego zachowanie było niepokojące Wiemy, że ojciec poszukiwanego chłopca z Grodziska Mazowieckiego był desperatem, a jego zachowanie było niepokojące - poinformował minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś. Jak dodał, w związku z zaginięciem 5-letniego Dawida Żukowskiego wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej... czytaj więcej

Służby zaangażowane w akcję zdecydowały o objęciu działaniami nowego terenu: wzdłuż autostrady A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą. To trasa, którą do stolicy jechał ojciec chłopca, gdy odebrał go od dziadków - wskazują na to choćby logowania jego telefonu.

Policjanci wyznaczyli więc punkty, w których samochód mógł się zatrzymać, przeszukiwane będą m.in. węzły, punkty obsługi podróżnych czy zatoczki autostradowe.

Inna grupa, głównie policjantów, ma natomiast przeszukiwać teren między miejscem porzucenia samochodu a torami, gdzie zginął ojciec Dawida. To kilka tysięcy hektarów, z których wczoraj przeszukano kilkaset.

Żołnierze WOT o poranku oczekują na dyspozycje w Grodzisku Mazowieckim / Jakub Rutka / RMF FM

Nieoficjalnie: Przed śmiercią 32-latek wysłał matce Dawida wiadomość

Przypomnijmy, ojciec zabrał 5-letniego Dawida z domu dziadków w środę około 17:00 i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie.

Przed godziną 21:00 ciało 32-latka zostało znalezione w Grodzisku na przejeździe kolejowym: mężczyzna zginął potrącony przez pociąg.

Samochód 32-latka znaleziono około trzech kilometrów od tego miejsca.

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że ojciec dziecka przed śmiercią skontaktował się z matką 5-latka: wysłał jej wiadomość.

Policja prosi o kontakt każdego, kto od środowego popołudnia widział szarą skodę fabię o numerach rejestracyjnych: WGM 01K9. Auto miało na szybie charakterystyczną czerwoną zasłonę przeciwsłoneczną z nadrukowanym bohaterem bajki "Auta", Zygzakiem McQueenem.

/Policja /

/ Policja /

Rodzinny konflikt

Według informacji dziennikarzy RMF FM, rodzice chłopca nie mieszkali razem, a konflikt rodzinny może być znaczącym tłem tej historii.

Kilka dni temu pełnomocnik matki Dawida powiadomił śledczych o tym, że ojciec chłopca stosował wobec niej przemoc. Pismo w tej sprawie wpłynęło do policji we wtorek.

Onet podał natomiast, powołując się na swe nieoficjalne ustalenia, że 32-latek "prawdopodobnie miał kłopoty finansowe i problemy związane z hazardem".

Mężczyzna miał natomiast prawa rodzicielskie, więc sprawa nie ma charakteru uprowadzenia.

Dawid Żukowski, gdy ojciec zabrał go z domu, był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena.

Policja prosi wszystkie osoby, które mogą wiedzieć cokolwiek o miejscu pobytu chłopca, o skontaktowanie się z komendą w Grodzisku Mazowieckim pod numerem telefonu: 22 755 60 10 (-11, -12, -13). Można zadzwonić również do lokalnych jednostek policji lub na numer alarmowy 112.