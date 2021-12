Ważna informacja dla mieszkańców centralnej i południowej Polski. IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach. Synoptycy wydali alerty dla 12 z 16 województw. Nie dotyczą one jedynie niektórych powiatów z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Samochody na oblodzonej drodze w Gdańsku, / Adam Warżawa / PAP

Ślisko w Opolskiem

Do godz. 20 na terenie całego województwa opolskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Według synoptyków IMGW, w województwie opolskim temperatura w ciągu najbliższych godzin spadnie przy gruncie do -3, -5 stopni Celsjusza, a ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy.

W Świętokrzyskiem zamarza mokra nawierzchnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje także w Świętokrzyskiem. Do godz. 18 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Może to nastąpić w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące miejscami ich oblodzenie.

W trakcie trwania ostrzeżenia temperatura powietrza obniży się do -3, -1 st.C. Ujemna temperatura powietrza (od -4 st.C do -1 st.C) utrzyma się przez około dwie doby.

Mroźna noc w Wielkopolsce

Do godziny 20. obowiązują także ostrzeżenia przed oblodzeniem w województwie wielkopolskim.

W komunikacie podano, że temperatura powietrza obniży się do -1, -2 st.C, zaś temperatura przy gruncie spadnie do -2, -3 st.C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się także najbliższej nocy.

/ IMGW /





Trudne warunki na drogach. Powodem opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Jak wyjaśnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenie, oblodzenie nawierzchni dróg i chodników jest skutkiem opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu w połączeniu z temperaturami poniżej zera stopni Celsjusza przy gruncie.



Samochody na zaśnieżonej drodze w Krzywczy na Podkarpaciu / Darek Delmanowicz / PAP

Fatalne warunki na drogach w okolicach Limanowej w Małopolsce zgłaszają nasi słuchacze na Gorącą Linię RMF FM. Na ulicach miasta pojawił się lód. Poza miastem drogi są białe i bardzo śliskie. Wiele samochodów nie może poradzić sobie na podjazdach i tworzą się korki.

Trudne warunki na drogach w Limanowej Gorąca Linia RMF FM

Na złe warunki skarżą się także kierowcy w Łodzi. Tam jazdę dodatkowo utrudniają także opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Zimny początek tygodnia

Początek tygodnia będzie chłodny i z opadami deszczu ze śniegiem, przechodzącymi w opady śniegu - informuje - Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego

Ulice Gdańska po opadach śniegu / Adam Warżawa / PAP

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie w kraju będzie umiarkowane, okresami duże. Na przeważającym obszarze kraju spodziewane są opady śniegu.

Najwięcej białego puchu spadnie na Pogórzu Karpackim - około 6 cm i w samych Karpatach - do 12 cm. Na północnym wschodzie, w miejscach rozpogodzeń, temperatura spadnie do minus 11 stopni Celsjusza. Nieco cieplej, bo minus 6 - minus 8 stopni będzie na wschodniej ścianie Polski. W centrum kraju termometry wskażą od minus 6 do minus 4 stopni, a na zachodzie od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, gdzie temperatura będzie oscylowała w okolicach zera - plus jednego stopnia.

Zdaniem synoptyków IMGW, ochłodzenie powinno nam towarzyszyć do piątku. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie pogoda na święta. Obecne modele nie wykluczają utrzymania się chłodniejszej pogody, jak i napływu cieplejszego powietrza z zachodu.