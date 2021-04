Co najmniej 38 osób zginęło - podaje stacja telewizyjna Channel 12. O 44 ofiarach pisze The Times of Israel. Według służb ratunkowych Magen David Adom - ranne są 103 osoby. To bilans tragedii na górze Meron w północnym Izraelu. Dziesiątki tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów zebrały się przy grobie rabina Szymona bar Jochaja na coroczne obchody, w tym całonocną modlitwę i taniec. Według oficjalnych informacji wybuchła panika, a wiele osób udusiło się w ścisku.

