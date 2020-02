Prokuratura w Zakopanem postawiła zarzut popełnienia samowoli budowlanej właścicielowi wypożyczalni na stoku w Bukowinie Tatrzańskiej. W poniedziałek cztery osoby zostały przygniecione dachem zerwanym z prowizorycznej wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Trzy kobiety zginęły, poszkodowany 16-latek przebywa z szpitalu.

Służby na miejscu wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej / Grzegorz Momot / PAP

Na tym etapie śledztwa istnieją podstawy do postawiania zarzutu inwestorowi popełnienia przestępstwa z art. 90 prawa budowalnego, czyli popełnienia samowoli budowlanej - powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej w Zakopanem Barbara Bogdanowicz. Wskazała, że właściciel wypożyczalni posadowił obiekt budowlany bez jakiegokolwiek zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.



Poinformowała, że wczoraj zostały wykonane czynności z udziałem podejrzanego. Został przesłuchany. Mogę (...) powiedzieć, że przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - oznajmiła. Nie ujawniła treści wyjaśnień.

Bogdanowicz podkreśliła, że śledztwo jest w początkowym etapie. Zapowiedziała, że teraz będą wykonywane kolejne czynności, zostaną powołani biegli zakresu budownictwa, którzy ocenią, czy obiekt był zbudowany zgodnie ze sztuka budowalną, a także przede wszystkim, czy stanowił realne i bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, a w konsekwencji być może czy (...) mogło to doprowadzić do śmierci trzech ofiar owego zdarzenia.

Wczoraj zakopiańska prokuratura przesłuchała męża i ojca kobiet, które zginęły w wypadku. Przesłuchani zostali także świadkowie i pracownicy stacji narciarskiej.

Inspektor Budowlany: Musiało dojść do tragedii

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem przyznał w rozmowie z mediami, że naczepa tira, w której urządzono wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, stała na terenach zielonych, czyli gruntach rolnych. To nie był budynek, był to tymczasowy obiekt budowlany, który nie posiadał żadnych zgód budowlanych, czyli był samowolą budowlaną - powiedział Jan Kęsek.

Inspektor stwierdził, że gdyby konstrukcja była solidniejsza, mogłoby nie dojść do tragedii. Niechlujstwo. Nie mam słów... Przy takiej lichej konstrukcji musiało dojść do tragedii - podkreślił Kęsek.

Po tragedii zaplanowano kontrole obiektów wznoszonych przy stacjach narciarskich. Inspektor przekazał jednak, że nie jest w stanie skontrolować wszystkich tego typu obiektów.

"Obiekt nie posiadał żadnych zgód, to samowola". Inspektor budowlany o śmiertelnym wypadku na Rucińskim Wierchu w czasie wichury TVN24/x-news



Część zostanie skontrolowanych, ale z tego, co dzisiaj przejechałem te ośrodki, to zauważyłem, że to się rozrasta i to w sposób niekontrolowany. Na dzień dzisiejszy nie jest się w stanie z taką obsada sprawdzić wszystkie obiekty budowlane - mówił Maciejowi Pałahickiemu Jan Kęsek.



Rodzinny dramat

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek przed godziną 11:00. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na cztery osoby. Siła wiatru musiała być bardzo duża, bo zerwany dach przeleciał w powietrzu prawie 60 metrów, zanim uderzył w narciarki, następnie rozpadł się na trzy części i zatrzymał dopiero po 130 metrach. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka - druga córka zmarłej kobiety - w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła.

Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku. Piątym poszkodowanym był mąż i ojciec ofiar wypadku, który po urazie psychicznym również był hospitalizowany.