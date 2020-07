Dwie osoby zginęły, a co najmniej osiem zostało rannych po tym, jak na wędrujących górskim wąwozem w pobliżu Mixnitz w austriackiej Styrii posypały się skały.

Do tragedii doszło w Baerenschuetzklamm w Styrii w Austrii / McPHOTO / PAP/EPA

Do tragedii doszło w Bärenschützklamm - to pomnik przyrody na północ od Grazu. Znajduje się tam ścieżka, która wiedzie przez wąwóz i zaliczana do jednej z najbardziej atrakcyjnych tras wędrownych w Austrii. Składają się na nią 164 drewniane pomosty oraz w sumie dwa i pół tysiąca schodów i stopni.

I właśnie na turystów znajdujących się na takich drewnianych pomostach posypały się oderwane od ściany skały. Ich siła była tak duża, że - jak donoszą media w Austrii - zerwanych zostało kilka pomostów.

Dwie ofiary śmiertelne to - według "heute.at" - kobiety: 21-letnia Austriaczka oraz 50-letnia Węgierka. Rannych jest co najmniej 8 osób.



Na miejsce udali się ratownicy górscy oraz policja alpejska i straż pożarna. Mają przeszukać dno rzeki, płynącej wąwozem, by sprawdzić, czy nie ma więcej osób poszkodowanych.

Bärenschützklamm to miejsce bardzo popularne wśród turystów. Jak podaje telewizja ORT, rocznie wąwóz odwiedza 40 tysięcy osób.

