Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Tomasz Grodzki. Marszałka Senatu zapytamy o jego przeszłość. W mediach pojawiły się anonimowe oskarżenia, że - jako lekarz - Grodzki miał rzekomo brać łapówki przy okazji wykonywanych zabiegów. PiS wzywa do dymisji marszałka. Broni go natomiast Koalicja Obywatelska, której działacze podkreślają, że nie ma żadnych dowodów potwierdzających zarzucane marszałkowi sytuacje. Nasz gość odpowie też na pytania o wyścig do fotela szefa Platformy Obywatelskiej. Na kogo zagłosuje marszałek Grodzki?

