Wtorek to w całych Włoszech dzień żałoby narodowej dla uczczenia pamięci osób, które zmarły zarażone koronawirusem. Ich liczba przekroczyła już 11 tysięcy. W Polsce stwierdzono do tej pory 2055 przypadków, zmarło 31 osób. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj zostaną ogłoszone nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Coraz bliżej przyjęcia "Tarczy antykryzysowej". Ustawy po głosowaniach w Senacie wróciły do Sejmu.

Cała licząca 4000 osób ortodoksyjna społeczność chasydów mieszkająca w Boisbriand na przedmieściach Montrealu w Kanadzie została zobowiązana do kwarantanny. U połowy przebadanych tam dotąd osób wykryto koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 128 osób zakażonych nowym koronawirusem - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 583. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 4 615 i wynosi 61 913.





Po rekordowych zakupach w tygodniu, w którym rząd ogłosił zamknięcie szkół, nie ma już śladu, w kolejnym ruch mocno spadł - nawet o 30 proc.; pojawiły się za to nowe koszty i problemy - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".



Gazeta zwraca uwagę, że "sklepy spożywcze jako pierwsze zderzyły się ze zmasowanym najazdem klientów obawiających się pustych półek podczas epidemii". W rekordowym tygodniu - czyli od 9 do 15 marca, kiedy to ogłoszono zamknięcie szkół i centrów handlowych - wszystkie segmenty rynku rosły - podkreśla dziennik.



"Jednak już tydzień później przyszło załamanie - drastyczny spadek liczby chętnych na zakupy: w hipermarketach ich liczba obniżyła się o 25 proc., a w sieciach drogerii o 27 proc. Nawet segment dyskontów, kontrolujący jedną trzecią polskiego rynku FMCG, zanotował spadek liczby klientów o 10 proc." - wynika z danych GfK, udostępnionych "Rz".

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek cztery rezolucje, po raz pierwszy w historii w drodze głosowania przez e-mail. Powodem jest epidemia koronawirusa, która w miejscu siedziby ONZ, Nowym Jorku, zbiera obecnie wielkie żniwo.



Sytuacja w Szpitalu Bródnowskim jest napięta, jednak nie ma na razie podstaw, by go zamknąć - przekazał dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego na warszawskim Bródnie Piotr Gołaszewski.



Jak powiedział Gołaszewski, na 15 oddziałów trzy są zainfekowane. Na chwilę obecną nie uważam, żeby było konieczne poddawać cały szpital kwarantannie - wskazał.



Gołaszewski poinformował, że wyniki testów cyklicznie wpływają do placówki. Od 20 marca potwierdzono COVID-19 u 43 pacjentów - przekazał dyrektor szpitala.



Z personelu medycznego potwierdzono koronawirusa u 29 osób. Szpital ma ok. 1800 pracowników, z czego prawie 300 jest obecnie na zwolnieniach bądź nie pracuje z innych powodów. Nie rozkłada to sytuacji kadrowej, ale zbliżamy się do granicy naszych możliwości - wskazał.

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarł pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości - donosi portal wpolityce.pl, powołując się na informacje przekazane przez rzeczniczkę resortu. Jak czytamy, mężczyzna pracował w resorcie jako kierowca, ale od blisko miesiąca nie miał kontaktu z innymi zatrudnionymi w ministerstwie.



Władze Brazylii, Argentyny, Chile i Wenezueli podjęły kroki, które mają łagodzić społeczne koszty koronawirusa. W najbardziej dotkniętej pandemią Brazylii przez kwartał osobom nie mającym stałego zatrudnienia rząd wypłacać będzie 600 reali (120 dolarów).



Pomysł premiera Włoch Giuseppe Contego wyemitowania przez strefę euro wspólnych obligacji w celu sfinansowania walki z gospodarczymi następstwami koronawirusa natrafił na sprzeciw ze strony części państw UE i przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Jeśli UE nie jest solidarna, to projekt europejski jest skończony" - skomentował taką postawę Conte.



W podobnym tonie włoski premier wypowiedział się na łamach dziennika "Il Sole-24 Ore". Jeśli UE nie stanie na wysokości zadania w tym epokowym wyzwaniu całej europejskiej konstrukcji grozi to, że w oczach naszych obywateli straci swój sens istnienia - mówił.



Poza Włochami, za emisją tzw. "koronaobligacji" opowiada się jeszcze 8 innych państw Unii, w tym Francja i Hiszpania. Przeciwne temu pomysłowi są Niemcy, a także Holandia, Finlandia i Austria.

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla regionu Zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai ostrzegł we wtorek, że do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę.



Minister Zdrowia Łukasz Szymowski był pytany w “DGP" o to, jak resort przygotowuje się na wzrost zachorowań i czy planowane jest wprowadzenie - tak jak we Włoszech - triażu, czyli zasad, kogo pierwszego ratować.



Na razie nie mamy takich planów, bo nie ma przesłanek, że taki scenariusz zaistnieje. Ale to zależy od nas, od całego społeczeństwa. Mam nadzieję, że Polacy zachowają się inaczej niż np. Włosi i będą przestrzegać ograniczeń, które wprowadzamy.(...) Jeśli jako Polacy wytrzymamy psychicznie i nie będziemy się spotykać na grillach czy placach zabaw, to mamy duże szanse na przezwyciężenie epidemii - ocenił Szumowski.



Zaznaczył, że trudno jest teraz powiedzieć, jak długo potrwają te ograniczenia. Wiadomo, że liczba zachorowań będzie wzrastać. To nie ulega wątpliwości. Pytanie jednak, czy będzie rosło to w tempie, które pozwoli na to, aby służba zdrowia i państwo wytrzymały tak jak w Danii, Belgii czy Japonii, czy też znajdziemy się w sytuacji Włoch i Hiszpanii - powiedział.

Mamy ponad 10 tys. respiratorów, potencjał szpitali jednoimiennych to 10 tys. łóżek. Liczba chorych jest zdecydowanie mniejsza, niż szacowaliśmy, to jest dobra wiadomość - mówi we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Minister zdrowia pytany przez dziennik, czego teraz najbardziej potrzeba w służbie zdrowia, odparł, że "cała Europa kupuje cały sprzęt, jaki się da", ale głównie są to środki ochrony osobistej. Podkreślił, że Polska również w tych zakupach uczestniczy.



Uzupełniamy głównie zapasy środków ochrony osobistej. Uwalniamy je z Agencji Rezerw Materiałowych i przeznaczamy na pierwszy front walki, czyli do szpitali zakaźnych. Respiratorów mamy w Polsce ponad 10 tys. Trwa ich dyslokacja, tak byśmy mieli je dostępne w każdym miejscu kraju. Obecny potencjał szpitali jednoimiennych to 10 tys. łóżek. Z czego już dziś dostępne jest 7 tys. Dziesięć procent z nich to tzw. łóżka respiratorowe. Sprzęt czeka w gotowości - podkreślił szef MZ.

Mimo pandemii operatorzy paczkowi mają ręce pełne roboty. Ruch jest nawet o jedną piątą większy niż przed atakiem koronawirusa - wskazuje wtorkowa "Rzeczpospolita".



Wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego po posiedzeniu Senatu.



Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Senatu marszałek Tomasz Grodzki. Senator PiS Marek Pęk zaznaczył, że jego ugrupowanie podtrzymuje stanowisko w sprawie Kodeksu wyborczego.



Marszałek Senatu powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad, że pierwotnie w Senacie było około 2 tysiące poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej, więc przyjęcie do tego pakietu 104 poprawek było wyborem tylko tego, co jest najważniejsze.



"Z powodu oczekiwań społeczeństwa senatorowie dokonali pewnej selekcji i podczas tego posiedzenia wprowadzili te poprawki, które uważali za najbardziej kluczowe" - podkreślił Grodzki. "Była zgodna wola, że aby ta tama antywirusowa była coraz szczelniejsza, będą więc potrzebne kolejne inicjatywy ustawodawcze" - dodał.

Łącznie w USA zmarło 3002 chorych na Covid-19 - wynika z danych dziennika "New York Times". To liczba większa niż ofiar śmiertelnych zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku, w których zginęło niecałe 3 tys. osób.



Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Jedną z ważniejszych zmian w projekcie jest usunięcie zapisów zmieniających kodeks wyborczy. Senatorowie zmienili także zapisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego.