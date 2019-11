Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, marsze, parady i koncerty, wręczenie odznaczeń państwowych, dzień otwarty w Sejmie i Senacie, a w Krakowie IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów… Polacy w kraju i za granicą świętowali 101. rocznicę odzyskania niepodległości! Zobacz najważniejsze wydarzenia z całego kraju - minuta po minucie.

17:14 OPOLE

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w opolskiej katedrze, po której przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, kombatanckich i mieszkańcy regionu, w asyście kawalerzystów z historycznych grup rekonstrukcyjnych, przemaszerowały na plac Wolności, gdzie przed pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego złożono kwiaty.



W swoich przemówieniach przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej podkreślali konieczność dalszego poświęcania się na rzecz Polski, jednak już nie z bronią w ręku, ale na swoich stanowiskach pracy, działając na rzecz gospodarki i społeczeństwa polskiego. Uroczystości na pl. Wolności zakończył pokaz musztry paradnej.



W opolskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Opole, a o godzinie 18 w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera rozpocznie się koncert symfoniczny "Narodowe Święto Niepodległości".

17:09 WARSZAWA

"Według naszych szacunków w Marszu Niepodległości wzięło udział ok. 150 tys. osób" - poinformował rzecznik prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita. Wg rzecznika warszawskiego ratusza Kamila Dąbrowy w zgromadzeniu wzięło udział 47 tys. osób.



O liczebności marszu obaj poinformowali za pośrednictwem Twittera.

16:54 WARSZAWA

Pierwsze osoby dotarły na błonia Stadionu Narodowego / Mateusz Marek / PAP

Marsz Niepodległości dotarł na błonia Stadionu Narodowego, gdzie do godz. 19 po zakończeniu przemarszu mają trwać występy artystyczne. Wcześniej demonstranci przeszli Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i Wybrzeżem Szczecińskim.



Większość demonstrujących ma ze sobą biało-czerwone flagi. Największa z nich miała ponad 2 km długości i była trzymana przez kilkadziesiąt osób.



W czasie zgromadzenia wbrew apelom organizatorów część osób odpalała race i petardy. Policja poinformowała, że zabezpieczono ich wizerunki, jednak nie doszło do żadnej bezpośredniej interwencji.



Jak powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, zgromadzenie przebiega w spokojny sposób, nie odnotowano do tej pory żadnych większych incydentów.

16:28 WARSZAWA

Według organizatorów w marszy antyfaszystowskim idzie około 12 tys. osób / Jakub Rutka / RMF FM

Marsz Antyfaszystowski zmierza z pl. Konstytucji w kierunku pl. Trzech Krzyży, gdzie ma się zakończyć. W tym roku antyfaszyści idą pod hasłem "Za wolność Waszą i naszą!". W marszu uczestniczą niektórzy politycy lewicy.



Uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego zebrali się przed godz. 14 na pl. Unii Lubelskiej. Przynieśli ze sobą flagi biało-czerwone, tęczowe oraz flagi Unii Europejskiej.



Mają też transparenty z hasłami takimi jak: "Precz z homofobią", "Precz z faszyzmem", "Nigdy więcej faszyzmu, "11 Listopada NIE rasistom i faszystom", "Wolna Polska", "Różnorodność wzmacnia naród", "Antyfaszyzm to nasz obowiązek". W środku pochodu uczestnicy niosą dużą tęczową flagę.



Słychać hasła: "Polska dla wszystkich bez nienawiści", "Miejmy granice, a nie węgiel", "Warszawa wolna od faszyzmu", "Naszą bronią solidarność", "Za wolność waszą i naszą". Manifestacja jest bardzo mocno chroniona przez policję.



Według organizatorów w marszu idzie ok. 12 tys. osób.







16:24 WARSZAWA

Uczestnicy Marszu Niepodległości, 11 bm. w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

Marsz Niepodległości, idzie mostem Poniatowskiego, a jego czoło jest już na warszawskiej Pradze. Wcześniej, na wysokości ulicy Smolnej, wzdłuż trasy marszu zgromadzili się kontrmanifestanci. W stronę maszerujących skandowali m.in. "Nie różaniec - konstytucja".



Na odcinku Alei Jerozolimskich straż Marszu Niepodległości ustawiła duże szare płachty, które zasłaniały przed wzrokiem idących w stronę Stadionu Narodowego trzymane przez Obywateli RP transparenty. Na nich przeważały hasła nawołujące do przestrzegania konstytucji.



Wcześniej na froncie jednego z budynków w Alejach Jerozolimskich rozwieszono kilkunastometrowej długości flagę Polski, na której widniały rysunki m.in. tęczowej flagi, gwiazdy Dawida oraz półksiężyca. W stosunku do osób, które rozwiesiły flagę, posypały się wulgarne okrzyki. Flaga została ostatecznie zrzucona przez osobę, która stała na dachu budynku.



16:21 WARSZAWA

Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został podświetlony polskimi barwami narodowymi.

16:00 TORUŃ

"Nabierzmy pokory wobec dokonań naszych poprzedników, polityków z XX-lecia międzywojennego" - mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau podczas obchodów Święta Niepodległości w Toruniu.



Wicewojewoda Ramlau przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Toruniu nawiązał do chińskiego porzekadła - "obyś żył w ciekawych czasach", które uznał za przekleństwo.

"Ono znajduje zastosowanie do dziejów naszego narodu. A cóż dopiero miejsce, w którym przyszło nam żyć. Miejsce, o którym śmiało możemy powiedzieć, że jest przełęczą świata. Miejsce wielkich, przełomowych wydarzeń historycznych. Sami do końca nie jesteśmy nawet tego świadomi" - mówił Ramlau.



Toruńskie uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918-1921 i złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Następnie odprawiono mszę w intencji ojczyzny w Kościele Garnizonowym. Eucharystii przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.

15:45 WARSZAWA

Policja po wielokrotnych wezwaniach do opuszczenia przez uczestników kontrmanifestacji na rondzie De Gaulle'a rozwiązała zgromadzenie - poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że kontrmanifestacja stwarzała zagrożenie dla życia i zdrowia osób.



"Policjanci wielokrotnie zwracali się do organizatora zgromadzenia spontanicznego o opuszczenie ronda. Na miejscu działał m.in. zespół antykonfliktowy. Z naszej strony kierowane były liczne komunikaty. Zgromadzenie zostało przez nas rozwiązane" - przekazał nadkom. Sylwester Marczak z KSP.



Dodał, że zgromadzenie spontaniczne na trasie Marszu Niepodległości zostało rozwiązane z uwagi na fakt, że jego przebieg powodował poważne zagrożenie bezpieczeństwa. "Mówimy m.in. o zagrożeniu życia i zdrowia osób" - ocenił Marczak.



Przed godziną 15. na rondzie de Gaulle'a wokół palmy zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które trzymały ok. siedmiometrowy transparent z napisem "Konstytucja".



Część osób trzymała też mniejsze transparenty z napisami "Mamy prawo tutaj stać". Wśród demonstrujących był m.in. liderka partii Wiosna Wanda Nowicka oraz Paweł Kasprzak z Obywateli RP. Otoczyła ich grupa kilkuset policjantów.



15:38 SŁAWNO

Msza święta w intencji ojczyzny, uroczysty apel i piknik rodzinny na placu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - tak świętowano w Sławnie 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.



Oficjalne wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w południe na placu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie. Wcześniej złożono kwiaty przed pomnikiem Poległych Żołnierzy na cmentarzu komunalnym. W kościele pw. WNMP odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.



Podczas uroczystości, która odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem, wręczone zostały zasłużonym medale Stulecia Odzyskania Niepodległości, medal "Pro Patria" oraz medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej. Zgromadzeni wspólnie odśpiewali Hymn Polski.

15:35 ŁÓDŹ

Mieszkańcy Łodzi wzięli udział w Paradzie Niepodległości, która przeszła ulicami miasta na Rynek Manufaktury, gdzie zorganizowano piknik patriotyczny. Wcześniej - z okazji Święta Niepodległości - w bazylice archikatedralnej odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny, a po jej zakończeniu uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Żołnierza.



Przed rozpoczęciem parady prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu każdego Polaka. Jak mówiła, data ta niesie ze sobą nie tylko pamięć i tradycję, ale utrwala również świadomość narodową.



Kilkutysięczny, barwny pochód prowadzony był przez harcerzy trzymających 123-metrową flagę narodową, będącą symbolem odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Zobaczyć też można było m.in. strzelców Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy polskich z 1939 r.



15:31 WARSZAWA

Marsz po raz 10. przejdzie ulicami Warszawy w kierunku Stadionu Narodowego. / Wojciech Olkuśnik / PAP

Z ronda Dmowskiego ruszył marsz Niepodległości. Rozpoczęcie marszu poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, a także występy artystyczne. Nad marszem unosi się czerwony dym z odpalonych przez niektórych uczestników zgromadzenia świecy dymnych.



Większość uczestników zgromadzenia ma ze sobą biało-czerwone flagi. Wśród transparentów widać też napisy takie jak "Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem" czy "Stop masowej imigracji".



Mimo apeli organizatorów część uczestników odpaliła race, słychać też strzelanie z petard. Oprócz patriotycznego hasła "Bóg, honor, ojczyzna" niektórzy skandują też: "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" oraz "Nie czerwona, nie tęczowa, idzie Polska narodowa".

Po przejściu kilkuset metrów manifestacja zatrzymała się. W tym czasie policja usuwała protestujących Obywateli RP z ronda de Gaulle'a.

15:19 KIELCE

"Czym jest wolność, wie ten, co ją stracił" - mówiła podczas obchodów Święta Niepodległości w Kielcach wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. "Oddajemy cześć bohaterom tamtych czasów, którzy żyjąc 123 lata w niewoli, nie pozwolili wyrwać sobie Polski z serca" - dodała.



Główne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w stolicy regionu świętokrzyskiego od złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu kolejowym.



Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana wart, apel pamięci, wspólnie odśpiewano też Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego - Marsz Pierwszej Brygady.

15:11 SZCZECIN

Ulicami miasta przeszedł IX Szczeciński Marsz Niepodległości / Marcin Bielecki / PAP

Kilka tysięcy osób przeszło ulicami miasta w IX Szczecińskim Marszu Niepodległości. Tegoroczny pochód odbywał się pod hasłem "Rodzina siłą narodu".



"Chcemy wskazać, że poza tym, co widać na pierwszy rzut oka - odzyskanie niepodległości kojarzy się z marszałkiem Piłsudskim, z wojskiem, z walką - tak naprawdę, o niepodległość walczyły także rodziny we własnych domach, kultywując polskość" - powiedział jeden z organizatorów marszu Marek Zakrzewski z Porozumienia Środowisk Patriotycznych. Dodał, że organizatorzy chcieli, aby marsz był apolityczny, dla wszystkich mieszkańców Szczecina.



Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczestnicy marszu wyruszyli ulicami centrum miasta. IX Szczeciński Marsz Niepodległości zakończył się na placu Szarych Szeregów, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

15:05 KRAKÓW

"Jesteśmy narodem suwerennym, który może budować swoją przyszłość; spotykamy się na naszym szklaku pamięci, mając świadomość tego, że przed nami wielka odpowiedzialność i zadanie" - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas obchodów święta niepodległości.



Główna część krakowskich obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się na pl. Matejki, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe, z udziałem Wojska Polskiego.



Wojewoda małopolski Piotr Ćwik, zabierając głos, przypomniał słowa papieża Jana Pawła II mówiące o tym, że "nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski". "Te słowa są dla nas wielką lekcją, ale także wielkim przypomnieniem naszych obowiązków - obowiązku pamięci, ale także świadectwa" - wskazywał Ćwik.



Podczas uroczystości wojewoda w asyście wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina wręczył odznaczenia państwowe - m.in. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski. Wręczono także akty nadania - decyzją prezydenta - obywatelstwa polskiego cudzoziemców zamieszkującym Małopolskę.







15:00 BIAŁYSTOK

Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku odbyły się główne podlaskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. W wystąpieniach podkreślano, że w sprawach niepodległości państwa nie powinno być podziałów czy sporów, a symbolika narodowa oznacza też szacunek dla innych.



Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślał, że niepodległość jest jednocześnie "wielkim wyzwaniem i wielkim celem". "Wszyscy mamy obowiązek umacniania niepodległości i obowiązek mądrze z niej korzystać" - mówił w czasie uroczystości. Dodał, że pod symbolami narodowymi jest "miejsce dla każdego, kto kocha swoją ojczyznę, kto miłuje niepodległą Polskę". Dziękował wszystkim, którzy biorą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.



Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przypominał, że rok 101. rocznicy odzyskania przez kraj niepodległości, dla miasta jest setną rocznicą wyzwolenia z rąk zaborców i włączenia do niepodległej Polski (za taką datę "odzyskania niepodległości" przez Białystok przyjmuje się 19 lutego 1919 roku).







14:58 WARSZAWA

Uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego maszerują pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą" / Tomasz Gzell / PAP

Z placu Unii Lubelskiej ruszył Marsz Antyfaszystowski "Za wolność Waszą i naszą!" . "Chcemy pokazać naszą wizję Święta Niepodległości" - podkreślają organizatorzy demonstracji.

Marsz zorganizowały organizacje lewicowe: Koalicja Antyfaszystowska, Akcja Demokracja, Antyfaszystowska Warszawa, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena", które zaznaczają, że jest to "impreza uliczna, taneczny pochód" będący sprzeciwem wobec "Marszu Niepodległości, który również w niedzielę przejdzie ulicami stolicy.



Uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego zebrali się przed godz. 14 na pl. Unii Lubelskiej. Przynieśli ze sobą flagi biało-czerwone, tęczowe, Unii Europejskiej. Mają też transparenty z hasłami takimi jak: "Precz z homofobią", "Precz z faszyzmem", "Nigdy więcej faszyzmu, "11 Listopada NIE rasistom i faszystom", "Wolna Polska", "Różnorodność wzmacnia naród", "Antyfaszyzm to nasz obowiązek".



Wśród manifestujących są m.in. poseł-elekt Krzysztof Śmiszek z Wiosny i posłanka-elekt Magdalena Biejat z Lewicy-Razem.

Według planu pochód ma przejść ulicami Marszałkowską, pl. Konstytucji, Piękną i Al. Ujazdowskimi na pl. Trzech Krzyży. Demonstracja ma się zakończyć około godz. 17.

14:48 OLSZTYN

Msza w intencji ojczyzny, apel pamięci oraz pokazy sprzętu wojskowego złożyły się na wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Olsztynie. Mieszkańcy licznie uczestniczyli w uroczystościach na Placu Solidarności.



Obchody rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba. Po niej uczestnicy przemaszerowali ulicami Olsztyna pod Pomnik Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności.



Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że "niepodległość daje poczucie bezpieczeństwa, solidarności z własnym narodem, sprawia że człowiek ma poczucie, że za nim stoi siła państwa, państwa które uruchamia instrumenty pomocy i wsparcia dla dobra swoich obywateli, państwa, które potrafi zadbać o bezpieczeństwo narodu".

14:38 KATOWICE

"Święto Niepodległości powoduje, że czujemy ducha patriotyzmu, ducha jedności" - mówił podczas głównej ceremonii Święta Niepodległości w Katowicach marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.



Marszałek woj. śląskiego przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Katowicach nawiązał do frazy jednej z pieśni ze śpiewnika powstańczego traktującego o Polsce, jako matce. Jak zaznaczył, całe pokolenia przed ponad stu laty przez dekady szły do swojej matki, walczyły o niepodległość i wolność.



"Trudno nie wspomnieć o powstaniach śląskich, które w tym roku tak godnie obchodzimy. Pokazujemy nie tylko w regionie, ale przede wszystkim w kraju, jakie to były ważne wydarzenia. Bo rok po 1918 r. śląski lud podniósł wysoko głowę i chciał iść do Polski i walczył i wygrał. Były to powstania trudne, ciężkie, ale zwycięskie" - mówił Chełstowski.

14:35 POZNAŃ

Anna Gosk zwyciężczyni biegu RunPoland w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk

Anna Gosk (Podlasie Białystok) wywalczyła w Poznaniu mistrzostwo Polski w biegu na 10 kilometrów. zawody rozgrywane były równolegle z Biegiem Niepodległości, który ukończyło 11 397 zawodników. Wśród mężczyzn triumfował Tomasz Szymkowiak z Wrześni.



Poznański bieg był jednocześnie mistrzostwami kraju kobiet na dystansie 10 km. Dziewięcioosobowa żeńska elita stanęła na czele stawki, a najszybciej trasę pokonała Gosk.

14:32 LIPSK

W Lipsku w trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości został odsłonięty mural nawiązujący do tego historycznego wydarzenia. Mural "Mała Ojczyzna - Wielka Niepodległa" przedstawia cztery ważne postacie dla tego miasta.



Mural przedstawia panoramę Lipska i cztery związane z miastem postacie. Przy dacie 1580 r. - widnieje król Stefan Batory, który tego roku 8 grudnia nadał Lipskowi prawa miejskie. Przy dacie 1915 r. jest postać lokalnego bohatera Stanisława Żłobikowskiego. W czasie I wojny światowej Niemcy uwięzili w kościele mieszkańców miasta. Rosjanie chcieli zbombardować świątynię, nie wiedząc o tym, że w środku są ludzie. Żłobikowskiemu udało się dostać do Rosjan i poinformować ich o tym. Sowieci odstąpili ostatecznie od bombardowania.



Na muralu jest także marszałek Józef Piłsudski, który przed bitwą Niemeńską w 1920 r. przyjechał do Lipska, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące planowanej bitwy.



Błogosławiona Marianna Biernacka widnieje przy dacie 1943 r. Kobieta ofiarowała swoje życie za życie brzemiennej synowej, która miała być wówczas aresztowana przez Rosjan.

14:13 RZESZÓW

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance odsłonięto w Narodowe Święto Niepodległości w Rzeszowie. Mierzący 8 metrów monument stanął na placu Wolności, który przed wojną nosił imię Piłsudskiego:



/ Darek Delmanowicz / PAP

/ Darek Delmanowicz / PAP

/ Darek Delmanowicz / PAP

14:04 KRAKÓW

Tak z lotu ptaka prezentuje się IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów na Rynku Głównym w Krakowie!



TRANSMISJĘ NA ŻYWO znajdziecie TUTAJ! >>>>





/ Jacek Skóra / RMF FM

/ Jacek Skóra / RMF FM

/ Jacek Skóra

14:00 WARSZAWA

Na rondzie Dmowskiego zgromadziły się tysiące osób, które po godz. 15 wyruszą w X edycji Marszu Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym aż na błonia przy Stadionie Narodowym.

W związku z marszem część centrum, w tym Aleje Jerozolimskie oraz ul. Marszałkowska, jest wyłączona z ruchu. O utrudnieniach komunikacyjnych w stolicy informują na swoich stronach internetowych Zarząd Dróg Miejskich oraz Związek Transportu Miejskiego. Więcej informacji o sytuacji komunikacyjnej w stolicy można uzyskać pod adresem: http://www.ztm.waw.pl/.



X "Marsz Niepodległości" organizowany jest pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!" pochodzącym z pieśni maryjnej "Z dawna Polski Tyś Królową". Jego organizatorzy podkreślają, że polska tożsamość narodowa jest nierozłączna z wiarą katolicką.

13:58 WROCŁAW

Radosną Paradą Niepodległości świętował 11 listopada Wrocław!



/ Maciej Kulczyński / PAP

/ Maciej Kulczyński / PAP

/ Maciej Kulczyński / PAP

/ Maciej Kulczyński / PAP

/ Maciej Kulczyński / PAP

13:54

"101 lat temu odzyskaliśmy Niepodległość. Tego dnia ziściło się półtora wieku marzeń o wolnej, niepodległej Polsce. W tym szczególnym dniu powinniśmy zapomnieć o tym, co nas dzieli, i szukać wyłącznie tego, co nas łączy. Dla ojców naszej niepodległości nie miało znaczenia, skąd do tej wolności przyszli, jaką opcję polityczną reprezentowali. Piłsudski, Paderewski, Dmowski, Witos i Daszyński - dla nich wtedy znaczenie miało tylko jedno: wszyscy jesteśmy Polakami, wspaniałymi ludźmi i niezależnie, czy żyjemy w mieście, czy na wsi, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, starzy czy młodzi, czy jesteśmy wierzący, czy nie, wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy mamy prawo tu być. Polska dzisiaj, tak jak nigdy, potrzebuje zgody narodowej, potrzebuje współpracy w każdym, podkreślam: w każdym zakątku naszego kraju" - mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) w opublikowanym w sieci wystąpieniu wideo:



13:49

"Cieszę się ogromnie z tak wielu naszych sukcesów ostatniego trzydziestolecia" - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.



"Jest sukcesem ta sytuacja gospodarcza, którą dzisiaj mamy, mimo wszystkich problemów, które były, mimo wszystkich potknięć, mimo wielu łez, które się wylały przez te ostatnie 30 lat, zwłaszcza na początku, kiedy się działy procesy niezrozumiałe i często niepojęte, kiedy niestety popełniono też wiele błędów, że dziś umiemy z tego wychodzić, budować Polskę coraz silniejszą" - mówił.



Wśród sukcesów Polski wymienił m.in. członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, przypomniał również wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ.



"Za to wszystko chcę podziękować drogim rodakom w kraju i poza jego granicami. To jest wielka wasza zasługa. Nie byłaby dzisiejsza Polska taka, gdyby nie wasza ciężka praca i wysiłek" - mówił.



Zaznaczył, że dziękuje wszystkim, którzy przez te 30 lat pracowali dla Polski i prowadzili polskie sprawy: "Chcę to jasno powiedzieć i nie ma żadnych wątpliwości, wierzę w to głęboko, że wszyscy prowadzili je po to, by Polska rozwijała się jak najlepiej, z głębokich pobudek patriotycznych. I wierzę w to, że tak będzie nadal".



"Jedna jest Polska. Jedna jest Polska i będzie jedna, i my wszyscy jej służymy, i wierzę w to głęboko, że będziemy jej służyć my i następne pokolenia" - podkreślił Andrzej Duda.



Całe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy znajdziesz TUTAJ>>>





13:46 KRAKÓW

"Kościół i patrioci polskiej ojczyzny. Świadomi, że utrwalanie i umacnianie - tu i teraz - niepodległości jest wielkim zadaniem, powinnością, powiedzieć można: wezwaniem naszego czasu. Odpowiedzią na zagrożenia, które naszej ojczyźnie niesie napływający często z Zachodu prąd negujący nasze wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, negujący świętość ludzkiego życia, instytucję rodziny opartą na związku mężczyzny i kobiety. Inicjujący wszelkiego rodzaju ataki na Kościół i duchowieństwo" - powiedział w homilii podczas mszy z okazji Święta Niepodległości w Bazylice Mariackiej w Gdańsku metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.



Głódź podkreślił, że 11 listopada to "dzień radości i uświadamiania dziedzictwa przeszłości". "Przywoływanie wydarzeń i czynów, bo to jest potrzebne, konieczne i niezbędne, aby nie przerwać więzów, które nas łączą z przeszłością. I nie zapomnieć skąd przychodzimy i komu powinniśmy być wdzięczni i jakie wiano niesiemy" - mówił.

13:39

"Niech to będzie lekcja dla nas i dla wszystkich następnych pokoleń: że Polska najlepiej się rozwija i Polska jest najsilniejsza wtedy, gdy rozumiemy, że te sprawy polskie, najważniejsze, musimy prowadzić razem, wspólnie i bez oglądania się na podziały i na różne wizje w szczegółach" - mówił prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonym podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.



"Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie - od prawa do lewa" - podkreślał.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki i inni przedstawiciele władz podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości / Leszek Szymański / PAP

13:26

Jak powiedział prezydent Andrzej Duda na pl. Piłsudskiego w Warszawie: "całe pokolenia nie miały takiego szczęścia jak my", a zwłaszcza ci młodzi, którzy urodzili się po 1989 roku, którzy "nie pamiętają czasów, kiedy Polska nie była w pełni niepodległa, nie była w pełni wolna, nie była w pełni suwerenna, kiedy nie można było w Polsce mówić tego, co się chce, spotykać z tym, z kim się chce i gdzie się chce". "Gdzie zabraniano tego, co dzisiaj należy do praw fundamentalnych, całkowicie naturalnych i podstawowych" - dodał.

13:21

Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na pl. Piłsudskiego podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości:



"Kiedy stoimy tutaj 11 listopada na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, placu świadków tylu niezwykłych historycznych wydarzeń, czasem trudnej, ale i niesamowitej, radosnej historii naszego kraju, kiedy patrzymy na stojących tutaj pięknych polskich żołnierzy, kiedy patrzymy na to, jak lśni polska broń - jak złotych kłosów łan w listopadowym słońcu, kiedy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztandary przyniesione tutaj przez szczęśliwych i uśmiechniętych rodaków (...), to chce się powiedzieć - bo na usta cisną się słowa piosenki - 'ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście'. Mówią historycy, że ta dzisiejsza Polska to najbardziej wolna, najzamożniejsza i najbezpieczniejsza Polska od XVII wieku".

13:01 Śpiewamy biało-czerwone przeboje!

Na Rynku Głównym w Krakowie wystartowało IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów!



101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętujemy wspólnie ze Słuchaczami RMF FM, mieszkańcami miasta i turystami oraz gwiazdami: Natalią Zastępą, Roksaną Węgiel, Lanberry, Marcinem Sójką oraz Varius Manx & Kasią Stankiewicz!

12:58

Biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek w homilii wygłoszonej podczas mszy w intencji ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie:



Cytat Trzeba z całą mocą powiedzieć, że również w życiu naszego narodu bardzo potrzeba zgody i wzajemnego zaufania. Odczytane słowa z Ewangelii św. Łukasza należy odnieść do siebie. Uczyń wszystko, aby odbudować jedność i zaufanie: "Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: 'żałuję tego', przebacz mu" (Łk 17,3-4). Jedności nie zbudujemy krótkowzrocznym i lekkomyślnym "zapomnieniem" lub "grą w przebaczenie". Nie wolno bagatelizować win, ale też należy odrzucić ducha zemsty. Pamięć - tak, ale nigdy pamiętliwość. Trzeba mozolnie dążyć do prawdy, wszak rozmycie granicy pomiędzy dobrem i złem prowadzi do pozornej jedności.

12:55 Widzimy się na Rynku Głównym w Krakowie!

Już za kilka minut na Rynku Głównym w Krakowie startuje IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów!



12:33 NIEPODLEGŁA DO HYMNU!

11 listopada w samo południe - w ramach akcji "Niepodległa do hymnu!" - Polacy w kraju i zagranicą śpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego!

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie we wspólnym śpiewaniu hymnu uczestniczyła para prezydencka: Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Mazurka Dąbrowskiego słychać było w Warszawie także na pl. Zamkowym, w Łazienkach Królewskich czy przed Pałacem Mostowskich, jego dźwięki popłynęły z wieży Zamku Królewskiego.

W Krakowie Mazurek odegrany został na trąbce z Wieży Kościoła Mariackiego, hymn odśpiewany został również przez zgromadzonych na Rynku Głównym mieszkańców miasta i turystów, a także przez uczestników formującego się pod Katedrą Wawelską pochodu patriotycznego.

Mazurka Dąbrowskiego słychać było w południe również m.in. w Rzeszowie na Placu Wolności, w Katowicach, przed białostockim Ratuszem, w Zielonej Górze przy Konkatedrze św. Jadwigi Śląskiej, z wieży ratuszowej Kalisza i podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Ostrołęka, w Dywitach pod Olsztynem, które uczciły odzyskanie wolności Biegiem Niepodległości wokół Jeziora Dywickiego, nieopodal Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach i w Karkonoszach na szczycie Szrenicy!

Polski hymn zabrzmiał także za granicą. Odśpiewali go polscy polarnicy pracujący w Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, Polacy mieszkający na Ukrainie, w Kazachstanie i Australii, a także nasi rodacy wypoczywający na plaży Copacabana w Rio de Janeiro.

Dźwięki Mazurka Dąbrowskiego popłynęły również na antenie RMF FM - tuż przed Faktami w południe, które w całości poświęciliśmy świętowaniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości: posłuchajcie!

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niepodległa do hymnu! Mazurek Dąbrowskiego na antenie RMF FM i Fakty w południe

12:31

Po godz. 12 rozpoczęła się uroczysta odprawa wart na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Podniesiono flagę narodową, a zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, odczytano też uroczysty Apel Pamięci, aby uczcić pamięć wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak podczas uroczystej odprawy wart / Leszek Szymański / PAP

W apelu przywołano pamięć m.in.: polskich żołnierzy, marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego. W apelu przywołano także pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy "zginęli w katastrofie smoleńskiej wraz z 94 rodakami w drodze na obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej".

Po apelu pluton salutowy oddał serię 21 salw armatnich, a harcerze złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza znicz z Ogniem Niepodległości. Następnie odbyła się uroczysta odprawa wart.

Na uroczystości obecni są, obok prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele władz wojskowych i kościelnych.





12:20

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w sprawie obchodów Święta Niepodległości opublikował wpis na Facebooku. Ma to związek z planowanymi w Warszawie zgromadzeniami, m.in. corocznym Marszem Niepodległości organizowanym przez środowiska narodowe.



Dziś 11 listopada, Święto Niepodległości - dzień niezwykle ważny dla nas wszystkich. Chciałbym, abyśmy - bez wyjątku - godnie uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Godnie, czyli z szacunkiem dla innych. Z szacunkiem dla miasta - napisał.

Trzaskowski podkreślił, że nie ma i nie będzie zgody na to, żeby na ulicach miasta pojawiały się symbole faszystowskie czy nacjonalistyczne. Nie ma mowy, by podczas jakichkolwiek zgromadzeń wnoszone były hasła nawiązujące do ideologii i doktryn, przez które stolica i jej mieszkańcy przeżywali największy koszmar w historii - dodał.



12:04 POZNAŃ

W Poznaniu około 15 tysięcy biegaczy wystartowało w 4. Biegu Niepodległości!

11:55 NIEPODLEGŁA DO HYMNU!

Już za kilka minut - w południe - w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" w całej Polsce i za granicą odbędzie się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego!

Hymn zabrzmi m.in. z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie czy na placu Piłsudskiego w Warszawie, będzie śpiewany wspólnie przed białostockim Ratuszem czy w Zielonej Górze na placu przy Konkatedrze św. Jadwigi Śląskiej, nieopodal Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach i w Karkonoszach na szczycie Szrenicy. Śpiewać go będą także polscy polarnicy w Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, Polacy mieszkający na Ukrainie, w Kazachstanie i Australii oraz... wypoczywający na plaży Copacabana w Rio de Janeiro w Brazylii.

Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi również na antenie RMF FM: SŁUCHAJCIE NA ŻYWO! >>>>

11:47 GDAŃSK

A tak prezentowała się Parada Niepodległości, która przeszła ulicami Gdańska:



/ Adam Warżawa / PAP

/ Adam Warżawa / PAP

/ Adam Warżawa / PAP

/ Adam Warżawa / PAP

11:30

W Narodowe Święto Niepodległości prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego historyka prof. Andrzeja Nowaka oraz lekarkę prof. Grażynę Świątecką.

Uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych / Radek Pietruszka / PAP

Andrzej Nowak to historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych "Dziejów Polski".

Grażyna Świątecka to profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel", prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

>>> ZOBACZ WSZYSTKICH ODZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA





10:58

Liderzy Lewicy w dniu Narodowego Święta Niepodległości uczcili pamięć walczących o niepodległość pod Bramą Straceń na warszawskiej Cytadeli. Kwiaty złożyła delegacja klubu: przewodniczący Krzysztof Gawkowski (Wiosna), rzeczniczka Anna Maria Żukowska (SLD) i poseł elekt Maciej Konieczny (Lewica Razem).

Walka Polskiej Partii Socjalistycznej, walka polskich socjalistek i socjalistów, była walką o niepodległość dla wszystkich - bez względu na pochodzenie etniczne, bez względu na płeć, bez względu na zasobność portfela. To była niepodległość dla całego narodu, a nie dla określonej grupy etnicznej, nie tylko dla wąskich elit i to jest nasza tradycja - powiedział Konieczny.

Jako klub Lewicy, dzisiaj, tutaj, ale także na placu Grzybowskim, wspominamy tych, którzy polegli walcząc o wolność i suwerenność dla całego społeczeństwa polskiego i chylimy czoło przed nimi, pamiętamy i na miarę naszych skromnych możliwości będziemy chcieli kontynuować walkę o prawo do decydowania o sobie dla polskich obywateli i obywatelek - mówił Konieczny.

10:49

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w dniu Narodowego Święta Niepodległości złożyli wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie.

Kaczyńskiemu i Morawieckiemu podczas składania wieńca towarzyszyli przedstawiciele rządu i PiS, w tym szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki oraz szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

10:30

Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości dla naszych polskich przyjaciół! W tym dniu szczególnie doceniamy jak bliskie są nasze relacje. W imieniu USA i moim własnym - Niech Bóg błogosławi Polskę! - napisała na Twitterze ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher.



10:24 WSPÓLNE ŚPIEWANIE w KRAKOWIE!

To będzie wyjątkowa, radośnie patriotyczna impreza: właśnie dzisiaj - 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości - zapraszamy Was do wspólnego śpiewania biało-czerwonych przebojów!

Spotykamy się na Rynku Głównym w Krakowie - startujemy o godzinie 13:00!

10:13 "WYWIEŚMY FLAGI!"

"Patriotyzm to miłość do Polski każdego dnia, ale 11 listopada, w Święto Niepodległości, chcemy tej miłości dać szczególny wyraz. Wywieśmy flagi narodowe w swoich domach i wspólnie świętujmy" - apeluje premier Mateusz Morawiecki w spocie opublikowanym przez jego kancelarię z okazji Święta Niepodległości:

10:04

Podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz powiedział, że wolność nie tylko została wywalczona, ale dana i zadana przez Boga.

Jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość. I mając tę wiarę, nadzieję i miłość, przychodzimy do Świątyni Opatrzności, żeby w takim dniu jak dziś zawierzyć panu Bogu naszą ojczyznę, dziękować panu Bogu za jej sukcesy i osiągnięcia, modlić się o jej szczęśliwą przyszłość, pamiętając o tym, że niepodległość jest nam zadana, naszemu pokoleniu też - mówił Nycz.

09:48

O sobie mówi, że urodziła się z niepodległą Polską. Przeżyła II RP, PRL, upadek komunizmu i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Elżbieta Baryń z Sosnowca ma 101 lat.

09:25

"W 101. rocznicę uzyskania niepodległości dziękujemy pokoleniom, które do tego doprowadziły, i przyrzekamy, że waszego zobowiązania, waszego testamentu, waszego celu nie zatracimy" - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przed pomnikiem Wincentego Witosa, gdzie wraz z innymi politykami złożył kwiaty.



Podkreślał, że o wolność i niepodległość trzeba dbać: "Trzeba o nią zabiegać i dbać w wymiarze międzynarodowym. O bezpieczeństwo państwa polskiego, o siłę naszego wojska, o siłę naszej armii, ale przede wszystkim o wspólnotę narodową, bo ona jest gwarantem: jedynym tak naprawdę gwarantem niepodległości i wolności jest wspólnota narodowa świadoma swoich praw i obowiązków".



"Wolna, niepodległa Polska, państwo przyjazne, które szanuje każdego obywatela, jest naszym najwyższym celem i najwyższym zadaniem. A Polska winna trwać wiecznie" - zaznaczył szef PSL.



09:16 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W CHICAGO

Ponad dwa tysiące ludzi przyciągnęła druga edycja Biegu Niepodległości w Chicago!

Fala biegaczy pod biało-czerwonymi barwami przetoczyła się malowniczą trasą wzdłuż Jeziora Michigan.

Do startu przystąpili głównie Polacy i Polonusi, ale także Ukraińcy, Litwini i Latynosi - a towarzyszył im doping przybywających całymi rodzinami kibiców, pragnących zademonstrować w Wietrznym Mieście swą polskość.

09:08

Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.



Następnie para prezydencka udała się do Świątyni Opatrzności Bożej na rozpoczętą o godzinie 09:00 mszę świętą za ojczyznę.



Przed pomnikiem Wincentego Witosa obecni byli również przedstawiciele PSL z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Po złożeniu kwiatów odśpiewali wspólnie "Rotę".





Prezydent Andrzej Duda składa kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

08:58

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości logo wyszukiwarki Google ma biało-czerwony napis i wkomponowaną polską flagę:

08:25 Wybieramy najbardziej polskie słowo!

"Żółć", "gżegżółka", "solidarność", a może "Szczebrzeszyn"?

W dniu Narodowego Święta Niepodległości w RMF FM i na RMF 24 wybieramy z Wami najbardziej polskie słowo!

Zagłosujcie w sondzie, wpiszcie własną propozycję w komentarzach! >>>>

08:13 ROZMOWA SKOREGO

Cierpiał na nowotwór wątroby. Choroba, tak jak i wiek, odznaczyły się na jego twarzy. Taki obraz Józefa Piłsudskiego, zmęczonego i schorowanego, przetrwał do dziś, bo tuż po jego śmierci wykonano odlewy jego twarzy. Dlaczego najbliżsi przywódcy narodu zdecydowali, by uwiecznić go tuż po zgonie? Maski pośmiertne Piłsudskiego mówią nam sporo nie tylko o nim, ale również o czasach, w których żył.

Polecamy Wam artykuł "Jedni postawią popiersie, inni maskę pośmiertną. Upamiętnienie Piłsudskiego inne niż wszystkie" i - do posłuchania - rozmowę dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego z prof. Grzegorzem Nowikiem, kierownikiem Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

08:07

Wszystko zaczęło się 11 listopada 1918 roku... Jakie zdarzenia poprzedziły ten historyczny dzień i co stało się później? Jak odzyskanie niepodległości opisywał sam Józef Piłsudski? Przeczytajcie! >>>>

08:01 Dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości!

W kalendarzu 11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości! Polacy w kraju i za granicą świętują - a my relacjonujemy dla Was te wydarzenia!

Cytat Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Jędrzej Moraczewski "Przewrót w Polsce"