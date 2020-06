Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy włączenie się Rafała Trzaskowskiego do wyborczego wyścigu przekreśla szansę pozbawia Szymona Hołownię marzeń o drugiej turze?

Kandydat na prezydenta RP Szymon Hołownia / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Czym niezależny kandydat zamierza przekonać do siebie elektorat? Czy wybory w systemie mieszanym nadal budzą jego obawy, co do uczciwości?

