Lokale wyborcze zostały zamknięte! W drugiej turze o urząd prezydenta powalczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski - tak wskazują wyniki exit poll dla największych stacji telewizyjnych. Pierwsze doniesienia na temat frekwencji mówią o tym, że wyniosła 62,90 proc. "Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny" - mówił w Łowiczu, podczas swojego wieczoru wyborczego, Andrzej Duda. Jego kontrkadydat Rafał Trzaskowski komentował: "Te wyniki pokazują coś najważniejszego: ponad 58 procent naszego społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj powiedzieć: będę Waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany!". Najbardziej gorący politycznie wieczór - śledźcie naszą relację minuta po minucie.

62,90 proc. -takie dane o frekwencji podał Exit poll Ipsos

W drugiej turze zmierzy się dwójka kandydatów - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski

00:02 Sondaże: Jak głosowali mężczyźni?

23:58 Polacy głosowali za granicą

Prezydent Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenta RP w komisji wyborczej w Toronto, uzyskując 63,46 proc. głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 26,18 proc. głosów.



Na Krzysztofa Bosaka głosowało 5,86 proc. wyborców, na Szymona Hołownię - 2,97 proc., na Roberta Biedronia - 1,26 proc. Na pozostałych kandydatów głosowały pojedyncze osoby.



Konsulat Generalny RP w Toronto, gdzie głosuje największa część kanadyjskiej Polonii, wysłał 5674 pakiety wyborcze do zarejestrowanych wyborców. Jak poinformował PAP konsul generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, oddano 3262 ważnych głosów i 98 nieważnych.

23:46 Sondaże: Jak głosowały kobiety?

23:35 Sondaże: Wyborcy w II turze poprą Andrzeja Dudę

W sondażu Indicator dla TVP Info w drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzeja Dudę popiera 50,9 proc. Polaków, a Rafała Trzaskowskiego 49,1 proc; w sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24 obecny prezydent uzyskał 45,4 proc. poparcia, a kandydat KO - 44, 7 proc.





23:27 Politico: Druga tura będzie sporem o przyszły kierunek Polski

"Druga runda głosowania, zaplanowana na 12 lipca, będzie sporem o przyszły kierunek Polski i to, czy radykalne reformy popierane przez PiS będą kontynuowane" - czytamy w Politico.



Rezultat pierwszej tury niedzielnych wyborów prezydenckich jest rozczarowujący dla urzędującej głowy państwa Andrzeja Dudy, bo jeszcze kilka miesięcy temu miał w zasięgu wygraną w pierwszej turze - pisze brukselski portal Politico. Autorka materiału Zofia Wanat podkreśla, że kandydat PO Rafał Trzaskowski odwrócił losy swojej partii, która "bardzo źle sobie radziła" w czasie gdy kandydatką na urząd prezydenta Była Małgorzata Kidawa-Błońska.

23:12 Gowin: Wybór Rafała Trzaskowskiego oznacza trzyletnią wojnę, trzyletni chaos

Wybór na prezydenta kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznacza trzyletnią wojnę, trzyletni chaos - ocenił w niedzielę lider Porozumienia Jarosław Gowin. Według niego Trzaskowski będzie zakładnikiem swoich deklaracji światopoglądowych i zaplecza politycznego, pchającego go do konfrontacji z rządem.



Gowin podkreślił w TVN 24, że w Zjednoczonej Prawicy trwa już "wielka mobilizacja" działaczy i sympatyków przed II turą wyborów prezydenckich; ocenił, że Andrzej Duda osiągnął bardzo dobry wynik.

23:04 Polacy głosowali na Litwie

Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę polskich wyborów prezydenckich w głosowaniu, które zostało zorganizowane w Ambasadzie RP w Wilnie. Kandydat PO uzyskał 91 głosów. Drugie miejsce z 77 głosami zajął urzędujący prezydent, kandydat PiS Andrzej Duda.



Trzecie miejsce i 34 głosy przypadły Szymonowi Hołowni. Czwartą pozycję zdobył Robert Biedroń (12 głosów), piątą - Krzysztof Bosak (10 głosów). Pozostali kandydaci uzyskali mniej niż 10 głosów.



W Wilnie w polskich wyborach prezydenckich oddano łącznie 231 ważnych głosów, w tym 16 drogą korespondencyjną. Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie był jedynym na Litwie, w którym w niedzielę odbywały się wybory prezydenta Polski.

22:58 Sondaże: Wyborcy Komorowskiego poparli teraz Trzaskowskiego. Wyborcy Dudy w większości zostali przy prezydencie

Jak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, najwięcej wyborców Bronisława Komorowskiego zagłosowało na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego - 69,6 proc. i bezpartyjnego Szymona Hołownię - 17,2 proc. Pozostali wybrali w niedzielnych wyborach: kandydata Lewicy Roberta Biedronia (3,6 proc.), kandydata PSL (3,2 proc.), urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę (2,5 proc.) oraz kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (2,4 proc.).



Natomiast większość wyborców Andrzeja Dudy z 2015 r. oddała na niego głos w niedzielnych wyborach - 81,6 proc. Pozostała część głosujących wybrała Bosaka - 6,4 proc., Hołownię - 5,4 proc. oraz Trzaskowskiego 3,6 proc.

22:53 Andrzej Duda wygrał w dwunastu województwach. Trzaskowski w pozostałych czterech

22:48 Nie padł rekord frekwencyjny, jak było w poprzednich wyborach?

22:45 Jak Polacy głosowali ze względu na wykształcenie?

22:41 Rzecznik rządu: Wynik Trzaskowskiego w I turze najsłabszy ze wszystkich kandydatów PO w historii tej partii

22:28 Konfederacja nie będzie nikogo popierać w drugiej turze wyborów

Nie będziemy nikogo popierać w drugiej turze wyborów; zostawimy tę decyzję sumieniu i rozumowi naszych wyborców - powiedział PAP podczas niedzielnego wieczoru wyborczego kandydata Konfederacji na prezydenta Krzysztofa Bosaka poseł Robert Winnicki.

22:23 Szef PKW ogłoszenie wyników wyborów możliwe już we wtorek

Ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich jest możliwe we wtorek; sądzę, że najpóźniej w środę rano - powiedział w niedzielę wieczorem przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.





22:15 Jakubiak: Jedno, co Polsce przykrego może się zdarzyć, to Trzaskowski prezydentem

Jedno, co Polsce przykrego może się zdarzyć, to Rafał Trzaskowski prezydentem - powiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich kandydat na prezydenta Marek Jakubiak.

W przemówieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników podziękował za oddane głosy. Ponad 100 tys. obywateli oddaje głos na człowieka, który nie jest pokazywany w mediach, nie ma mnie w artykułach prasowych - zaznaczył Jakubiak, kandydat Federacji dla Rzeczypospolitej. Zwracając się do swych sympatyków dodał: Pamiętajcie, kropla drąży skałę, pomalutku, jak ta ciuchcia, pójdziemy do przodu.



Jak dodał "każdy obywatel jest ważny, a każdy oddany głos jest bardzo istotny". Przed nami II tura, zobaczymy, w Federacji będziemy się zastanawiali, co dalej - mówił.

Ktokolwiek ma w swoim sercu trochę odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej i chce powierzyć swój głos Trzaskowskiemu, to nich posłucha co mówił w kampanii prezydenckiej w Warszawie i co w Warszawie zrobił - podkreślił jednocześnie Jakubiak. Jak dodał "oprócz ideologii, która jest ciągle niepotrzebnie wtrącana w politykę, (Trzaskowski - PAP) niczego innego nie zrobił - nie ma tych żłobków, tych linii metra".





22:01 Głosowanie w USA

21:49 Kosiniak-Kamysz: Ten finał nie daje mi satysfakcji

Ten finał nie daje mi satysfakcji - mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu sondażowych wyników niedzielnych wyborów prezydenckich. Nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego, ale taka jest decyzja, a ja szanuję decyzję moich rodaków - dodał.



21:45 Andrzej Duda komentuje sondażowe wyniki pierwszej tury

21:39 Robert Biedroń: Lewica nigdy nie miała łatwo

Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale my jesteśmy w polityce po to, żeby w końcu coś się zmieniło - mówił kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń, który zgodnie z sondażami miałby otrzymać 2,9 proc. poparcia w wyborach prezydenckich.



Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Lewicy na prezydenta, lider Wiosny Robert Biedroń / Marcin Obara / PAP

Lewica nigdy nie miała łatwo, ale zawsze zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, że inna polityka jest możliwa, że te wartości, o które walczyły nasze przeszłe pokolenie, bo przecież lewica ma przepiękną historię, przepiękną tożsamość, ale wartości także, te o które walczy obecne pokolenie i będą walczyły przyszłe pokolenia, mają swoją wartości. Warto się o nie bić i będziemy zawsze to robili - powiedział Biedroń.





21:34 Hołownia: To wynik moich marzeń

To jest wynik moich marzeń, oznacza, że przekonaliśmy już 2,5 mln ludzi; kiedy zaczynaliśmy naszą drogę nikt nie pomyślałby, że to jest możliwe - powiedział w niedzielę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który według sondażowych wyników wyborów uzyskał trzecie miejsce.

21:22 Nie padł rekord frekwecji

20:20 Trzaskowski: Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę

Mamy szanse wygrać te wybory - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów. Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę - podkreślił.

Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter - dodał.

21:17 Andrzej Duda: Dziękuję ogromnie tym, którzy mi zaufali

Dziękuję ogromnie tym, którzy mi zaufali; po pięciu latach dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie - powiedział w Łowiczu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego po I turze wyborów.

21:11 Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w drugiej turze

21:08 Frekwencja w wyborach wyniosła 62,9 proc.

Exit poll Ipsos podał pierwsze dane dotyczące frekwencji. Wyniosła 62,9 proc.



21:04 Sondażowe wyniki. Czwarty Bosak, za nim Robert Biedroń

21:00 Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów

Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów! Pierwszą turę wygrywa ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda z wynikiem 41,8 proc. Spotka się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, który otrzymał 30,4 proc. poparcia!

20:40 Kolejki przed lokalami wyborczymi

Do zakończenia głosowania zostało jeszcze 20 minut. Przed niektórymi lokalami wciąż stoją długie kolejki wyborców.



Jak zapewnia PKW - wszyscy wyborcy, którzy pojawią się przed lokalem jeszcze przed 21 będą mogli oddać głos.

20:01 Rekordowa frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o rekordowo wysokiej frekwencji na godzinę 17. Wynosi ona 47,89 proc.

Wybory prezydenckie 2020. Plansza prezentująca frekwencję wyborczą na godzinę 17, prezentowana podczas konferencji prasowej PKW w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach: mazowieckim - 51,17 proc., małopolskim - 50,27 proc. i podkarpackim - 49,19 proc. Z kolei najmniej osób poszło do urn w województwach: opolskim - 42,32 proc., warmińsko-mazurskim - 43,06 proc. i kujawsko-pomorskim, gdzie frekwencja wyniosła 45,51 proc.