"Zastanówmy się, skąd się bierze w naszych sporach nienawiść i pogarda" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jerzy Stuhr - aktor teatralny i filmowy. "Jako aktor widzę, gdzie w oczach jest chęć polemizowania, a gdzie w oczach interlokutorów jest pogarda i nienawiść" - dodał.

Jerzy Stuhr / Jakub Rutka / RMF FM

Moje pierwsze pytanie było: to co robimy? - mówił w RMF FM Jerzy Stuhr, wspominając swoją walkę z rakiem przełyku. Wiedziałem, że trzeba zmobilizować część zdrową organizmu do walki - dodał aktor.



Robert Mazurek: W Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem człowiek, który raka zwalczył, a teraz walczy z nim u innych - Jerzy Stuhr, znany aktor. Kłaniam się nisko.

Jerzy Stuhr: Dzień dobry państwu.

Pan miał raka przełyku.

Tak.

I wszystko dobrze.

Jak na dzisiaj - tak. Ja zmieniłem już swoje podejście do tego tematu i zawsze mówię: "O! W piątek o 8 rano wszystko jest dobrze".

Jak pan się dowiedział? Bo to często dzieje się przypadkiem, prawda?

Stopniowo. Ciągle mi się wydawało, że związane z zawodem są to rzeczy, że jest to nieżyt strun głosowych i tak dalej, i tak dalej. Laryngologicznie się leczyłem długo, parę miesięcy. Oczywiście przypadki też (były), bo jakby nie zepsuła się pewna maszyna w szpitalu, to by wcześniej odkryli - a tak to jeszcze miesiąc. Aż nie mogłem nic przełknąć. Wtedy już lody tylko jadłem.