​Strzelanina w Szpitalu Uniwersyteckim w czeskiej Ostrawie. Napastnik otworzył ogień na oddziale chirurgii urazowej. Co najmniej sześć osób nie żyje. Policja znalazła samochód, którym poruszał się sprawca - w środku znaleziono martwego człowieka.

Do strzelaniny doszło na oddziale traumatologii / LUKAS KABON / PAP/EPA

Policja otrzymała informacje o ataku o godz. 7:19. O 7:24 na miejscu pojawił się pierwszy patrol. Mężczyzna w czerwonej kurtce otworzył ogień na trzecim piętrze placówki, na oddziale traumatologii.

Wszedł do poczekalni i zaczął strzelać do ludzi tam znajdujących się. Kiedy skończyły mu się naboje, przeładował broń i zaczął znowu strzelać. Podobno chciał się zastrzelić, ale kiedy próbował to zrobić, to miał już pusty magazynek - mówi świadek w rozmowie z czeską TV Nova.

Nikt nie mógł wyjść na korytarz, wszyscy zamknęliśmy drzwi, by napastnik nie mógł się nigdzie ukryć - relacjonował jeden ze świadków ataku.



Pracownicy szpitala, którzy zostali ewakuowani z placówki /LUKAS KABON /PAP/EPA



W ataku zginęło sześć osób - cztery na miejscu, a pozostałe dwie podczas akcji ratunkowej. Ofiary to czterech mężczyzn i dwie kobiety. Trzy inne osoby są ranne, z czego jedna jest w poważnym stanie.

Policja szukała "mężczyzny w czerwonej kurtce", który poruszał się srebrnoszarym Renault Laguna. Funkcjonariusze znaleźli poszukiwany samochód. W środku znaleziono ciało mężczyzny, który najprawdopodobniej strzelił sobie w głowę. Trwa identyfikowanie człowieka - na razie nie wiadomo, czy to sprawca strzelaniny.





Według portalu iRozhlas.cz, napastnik to pracownik budowlany, 42-letni Citrad V. - rozpoznał go dyrektor firmy, w której był zatrudniony mężczyzna. Mówił, że jest poważnie chory i nikt nie chce go leczyć. W zeszłym miesiącu nie przychodził do pracy, dwa tygodnie temu przyszedł i powiedział, że jest na zwolnieniu lekarskim - powiedział pracodawca.

W związku ze sprawą do Ostrawy lecą najwyżsi przedstawiciele władz państwowych. Premier Andrej Babisz z powodu strzelaniny odwołał dwudniowy wyjazd do Estonii.

Prezydent Milosz Zeman złożył kondolencje rodzinom ofiar strzelaniny w ostrawskim szpitalu. Podziękował także funkcjonariuszom i lekarzom, którzy pomogli poszkodowanym na miejscu.

Strzelaniny w Czechach

To już druga strzelanina w szpitalu w Czechach w tym roku. W marcu 74-letni pacjent kliniki w Pradze otworzył ogień, bo przeszkadzały mu osoby znajdujące się w tym samym pokoju. Dwie osoby zostały ranne. Mężczyzna został unieszkodliwiony przez pielęgniarki.

Do jednej z najbardziej krwawych strzelanin w Czechach doszło w 2015 roku w Uherskim Brodzie. 62-latek zabił w restauracji osiem osób, a po wszystkim popełnił samobójstwo.