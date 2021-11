Niespokojnie minęła ostatnia doba na polsko-białoruskiej granicy. W trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje z związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z terytorium Białorusi przez duże grupy cudzoziemców - informuje straż graniczna. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że służby białoruskie zastraszają migrantów, oddając strzały w ich obecności.

Migranci po białoruskiej stronie granicy / LEONID SCHEGLOV/BELTA HANDOUT / PAP/EPA

Straż graniczna poinformowała o trzech dużych próbach nielegalnego przekroczenia granicy.

Niemieccy dziennikarze chcieli wjechać do strefy stanu wyjątkowego.

MON informuje, że służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności.

11:25 Kreml: Słowa Morawieckiego o odpowiedzialności Rosji za sytuację na granicy z Białorusią są nie do przyjęcia

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja uważa za "nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia" słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Jak przekazuje rosyjska agencja TASS, Pieskow nazwał "próbą uduszenia Białorusi" ewentualną decyzję o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej.

10:51 Żaryn: Migranci otrzymują instrukcje dot. przygotowania transparentów i rozdawania im dzieciom

"Migranci otrzymują kolejne instrukcje dotyczące przygotowania medialnej osłony ataków na granicę Polski" - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że chodzi o przygotowanie transparentów oraz rozdawanie im dzieciom.

11:50 SG: Trzy duże próby nielegalnego przekroczenia granicy

Minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje z związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z terytorium Białorusi przez duże grupy cudzoziemców - informuje straż graniczna.

Poinformowała o tym mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. W okolicy Krynek grupa imigrantów, którym udało się sforsować ogrodzenie graniczne i dostać do Polski, liczyła ok. stu osób, w okolicach Białowieży było to ok. dwustu osób, zaś koło Dubicz Cerkiewnych - kilkadziesiąt osób (rzecznik nie miała dokładnych danych). Wcześniej RMF FM informowało o dwóch grupach migrantów, które sforsowały granicę i weszły na teren naszego kraju.

Wszystkie te próby zostały udaremnione, wszystkie te osoby zostały z powrotem przekierowane, doprowadzone na Białoruś - mówiła mjr Zdanowicz.

Dodała, że przy przejściu granicznym w Kuźnicy nadal jest obozowisko imigrantów, według szacunków straży granicznej, jest tam kilkaset osób, początkowo liczbę tę szacowano na 800 osób, ale się ona zmniejsza. Być może jest ich trochę mniej, ale niewiele - dodała.

10:15 Na granicy jest ok. 15 tys. żołnierzy

"Już około 15 tys. żołnierzy chroni naszą granicę. Wojsko Polskie, straż graniczna i policja każdego dnia wykonują tytaniczną pracę, by ochronić ojczyznę przed atakiem reżimu Łukaszenki. Oni muszą czuć nasze wsparcie, muszą wiedzieć, że stoi za nimi cały naród" - napisał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze.



9:25 Rzecznik rządu: brany jest pod uwagę scenariusz całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią

W dalej idących scenariuszach brane jest pod uwagę całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Wysyłamy informacje do władz Białorusi, że jest to możliwe, jeśli nie zaprzestaną swych działań. Żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie ma - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Jednym z wariantów, który mamy w analizach jest to, że funkcjonariusze służb białoruskich na przykład udostępnią jednej, dwóm, trzem osobom, które są w tych grupach broń i po prostu dojdzie do sytuacji, która będzie związana z jej użyciem i będziemy wtedy mieli kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy oczywiście władze białoruskie powiedzą, że absolutnie nie mają nic z tym wspólnego - mówił Müller.

Podkreślił, że "to typowy przejaw wojny hybrydowej", która polega na tym "w przeciwieństwie do tego, co było 50 czy 100 lat temu, że szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest bardzo wysoka".

Rzecznik rządu zapowiedział, że polskie władze będą się domagały sankcji dla linii lotniczych, wożących migrantów na Białoruś, z domaganiem się zakazu lotów na terenie UE włącznie.

Zapytany, czy w związku z sytuacja na granicy z Białorusią Polska zdecyduje się na uruchomienie artykuł 4 traktatu NATO, który mówi o konsultacjach w razie zagrożenia jednego z sojuszników, odpowiedział, że "takie działania nie są wykluczone" i konsultacje w tej sprawie się odbywają.

Kolejnym etapem jest formalizowanie tego typu działań - powiedział Müller.

9:10 MON: Służby białoruskie oddają strzały w obecności migrantów

Na Twitterze MON zamieszczono dwa krótkie filmy, na których zarejestrowano strzał oddany po białoruskiej stronie granicy przez uzbrojonego mężczyznę w mundurze. Na nagraniach widać grupę migrantów stojących przy granicznych zabezpieczeniach po białoruskiej stronie granicy. Wśród nich są dzieci.

Zarejestrowano też moment, w którym uzbrojony mężczyzna w mundurze oddał strzał, stojąc kilka metrów od grupy ludzi, wywołując tym wśród nich krzyki przerażenia. Uzbrojeni mężczyźni wykonują też gwałtowne i agresywne ruchy wobec grupy migrantów.

Resort opatrzył pierwsze nagranie podpisem: "Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności". Pod drugim filmem MON napisał: "Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów".

9:00 Niemieccy dziennikarze próbowali wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym

Kilkunastu niemieckich dziennikarzy chciało wczoraj około godz. 17 wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym. Zostali zatrzymani na drodze krajowej numer 19.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, policjanci na punkcie kontrolnym na wysokości miejscowości Kruglany - kilka kilometrów przed Kuźnicą - zatrzymali autobus, którym podróżowało kilkunastu obywateli Niemiec.

Pokazując legitymacje prasowe chcieli wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym, a konkretnie dojechać do miejsca, gdzie koczuje największa grupa migrantów. Policjanci ich wylegitymowali.

Dziennikarze jedynie nagrali pracę funkcjonariuszy na punkcie kontrolnym i zawrócili.

8:49 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby odnotowano 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. Zatrzymanych zostało 9 osób, w tym obywatele Libanu, Iraku i Syrii.

Wydano także 48 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Z kolei za pomocnictwo w przekroczeniu granicy zatrzymano trzy osoby, jednego obywatela Rosji, a także obywatela Szwecji i obywatela Litwy.

Od początku roku straż graniczna zanotowała prawie 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

7:10 Spokojna noc w pobliżu Kuźnicy

W pobliżu Kuźnicy, gdzie znajduje się kilkusetosobowe koczowisko, noc minęła spokojnie - informuje Piotr Bułakowski. Nie było nielegalnych prób przekroczenia granicy, nie było też żadnych prowokacji.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, cudzoziemcy mieszkający w namiotach nie niszczyli odbudowanego fragmentu ogrodzenia i nie doszło do żadnych incydentów. Nasz dziennikarz usłyszał w straży granicznej, że w tym koczowisku nie zmieniła się także liczba migrantów - wciąż mowa o ośmiuset osobach.

6:00 Dwie grupy migrantów sforsowały granicę

Dwie grupy migrantów sforsowały polsko-białoruską granicę i weszły na teren naszego kraju. Miało to miejsce w pobliżu Krynek i Białowieży. Do pierwszego z incydentów doszło wczoraj. Do drugiego - po północy. Według Ministerstwa Obrony Narodowej, wszyscy migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w tych dwóch miejscach, zostali zatrzymani.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, do pierwszego ze zdarzeń doszło wczoraj, ok. 15:30 w pobliżu Białowieży. Nawet 200 osób miało sforsować granicę i wejść na teren naszego kraju. Na miejsce od razu wysłano pograniczników oraz 40 policjantów.

Do drugiego nielegalnego przekroczenia granicy doszło tuż po północy w pobliżu Krynek. W tym przypadku mowa o grupie liczącej około 60 osób. Na miejscu było 36 policjantów.

W tych miejscach działania zostały już zakończone. Tymczasem jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze, tej nocy było wiele prób przełamania polskiej granicy z terytorium Białorusi. "Wszyscy, którzy się przedarli, zostali zatrzymani" - zapewniono.

Grupa migrantów przy granicy

Grupa migrantów od poniedziałku jest obecna przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy. Według wyliczeń straży granicznej, chodzi o około 800 osób, a szef MSWiA Mariusz Kamiński uważa, że wzdłuż całej granicy może być nawet 4 tysiące migrantów.



Problemy są także przy granicy białorusko-litewskiej, tam bowiem także pojawiły się grupy migrantów. Litewski parlament już podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie przygranicznym.



Zapora na granicy

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot z drutem kolczastym wyposażony w urządzenia elektroniczne.



Zapora wzdłuż granicy z Białorusią powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug. Łącznie zapora będzie miała 5,5 metra wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.



Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.



Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.