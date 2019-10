Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu będzie 12 listopada - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Marszałkiem seniorem Senatu będzie pani senator Bożena Borys-Damięcka. Co do marszałka seniora Sejmu, to prawdopodobnie będzie to posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska – dodaje.

REKLAMA