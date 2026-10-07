Sprostowanie Łukasza Gibały

RMF24

SPROSTOWANIE:

Ja, Łukasz Gibała, prostuję nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje zawarte w mojej publicznej wypowiedzi w dniu 28 września 2026 r. udzielonej w ramach wywiadu w Radio RMF FM prowadzonego przez Pana Redaktora Tomasza Terlikowskiego jakoby sześciu radnych Miasta Krakowa, z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosiło się do mnie i wyraziło otwartość na rozmowy, a po ewentualnym wygraniu przeze mnie wyborów na Prezydenta Miasta Krakowa, otwartość na współpracę ze mną oraz, że wyraziło w tym obszarze deklarację.

Przyznaję, nie miałem żadnych podstaw do przedstawienia tych twierdzeń jako faktów.

Łukasz Gibała