„To powrót na stare, niepokojące – z punktu widzenia interesu polskiego państwa – tory. Nie tylko niepokojące z tego powodu, że, mówiąc krótko, mamy duże wątpliwości co do stanu praworządności, który może się pojawić za chwilę w Polsce, ale także przypomnijmy, że od 3-4 tygodni Polska znalazła się w zupełnie nowym otoczeniu międzynarodowym. Najpierw przed świętami zobaczyliśmy bardzo agresywny atak ze strony prezydenta Putina, potem okazało się jak bardzo niestabilna jest sytuacja międzynarodowa na Bliskim Wschodzie. To wszystko sprawia, że dzisiaj szczególnie potrzebujemy dobrych relacji z europejskimi sojusznikami” – tak o relacjach między rządem a Komisją Europejską w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówił dr hab. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

