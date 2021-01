15-latek zatrzymany w związku z zabójstwem 13-letniej Patrycji z Bytomia spędził noc w policyjnej izbie dziecka. Chłopak dziś ma być przesłuchiwany.

Wszystko wskazuje na to, że nastolatek będzie odpowiadał przed sądem jak nieletni. Chłopak wczoraj skończył 15 lat. Do zbrodni doszło przedwczoraj. 15-latek ma być dziś przesłuchiwany w obecności rodzica. Może zostać doprowadzony do sądu.

Wczoraj 15-latek wskazał miejsce, gdzie znajdowało się ciało jego 13-letniej koleżanki. Najpierw mówił, że kiedy przebywał z dziewczyną doszło do sprzeczki z nieznanym mężczyzną. Chłopiec twierdził, że uciekł. Później zmieniał wersję wydarzeń, miał przyznać się, że zabił dziewczynę, ponieważ była z nim w ciąży.

Ciało Patrycji, przykryte kartonem, zostało odnaleziono w Piekarach Śląskich. 13-latka była poszukiwana od wtorku. Jej zaginięcie zgłosili rodzice. Dziewczyny szukała rodzina, znajomi i kilkudziesięciu policjantów z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Według nieoficjalnych ustaleń reporterów RMF FM, na ciele 13-latki znaleziono liczne rany kłute szyi i klatki piersiowej.