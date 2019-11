Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM jest Sławomir Sikora. Z biznesmenem i pierwowzorem postaci z filmu „Dług” Krzysztofa Krauzego porozmawiamy o życiu po zabójstwie drugiego człowieka – co działo się w jego życiu po tym, jak zabił prześladujących go oprawców? Jak wspomina czas w więzieniu, gdzie spędził ponad 10 lat czekając na ułaskawienie przez prezydenta? Czy w Dniu Zadusznym pamięta nie tylko o swoich ofiarach, ale też o ofierze, którą musiał złożyć by zmienić swoje życie?

