Czy Grzegorz Schetyna powinien odejść? Kto będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu? Czy Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje w wyborach prezydenckich?

Wideo youtube

M.in. te pytania usłyszy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras - poseł Koalicji Obywatelskiej.

Zapraszamy do słuchania o 18.02 do RMF FM, na RMF24.PL oraz do Interii