Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Sławomir Neumann. Posła Platformy Obywatelskiej zapytamy o zbliżający się wielkimi krokami start kampanii prezydenckiej. Tymczasem kandydatka opozycji Małgorzata Kidawa-Błońska wciąż nie ma swojego sztabu. Czy w cztery miesiące uda się jej znaleźć sposób na pokonanie Andrzeja Dudy?

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Był pan szefem klubu Platformy, teraz szefem klubu jest Borys Budka. Na początku to chyba nie jest przesadnie udane przewodniczenie. Dwa razy mieliście szansę zablokować Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, dwa razy - przez wasze błędy - się nie udało.

Sławomir Neumann: Ci, którzy te błędy popełnili, przeprosili. Borys tu nie miał szczęścia, trudno mieć do niego pretensje o to, że ktoś zapomniał, czy zbyt późno...

"Szczęście sprzyja lepszym" mawiał trener Chomski.

Różne są teorie, taka też. Osoby zbyt wcześnie zagłosowały, później wyjęły karty, zdarza się.

Pani poseł Tracz i pani poseł Śledzińska-Katarisińska nie wyjęły kart do głosowania, w związku z tym podarowały, de facto, publicznym mediom - których nienawidzicie - 2 mdl zł.

To nie tak. Ta ustawa wtedy by nie przeszła, w tym momencie, bo nie byłoby kworum. PiS zwoływał wszystkich swoich ministrów, więc pewnie za godzinę, dwie i tak by ją przegłosowano. To jest taka wizerunkowa wpadka.

Albo by ją przegłosowano, albo nie. To jest dokładnie tak samo, jak było z ustawą dyscyplinującą sędziów. Kiedy też mogliście zablokować tę ustawę, ona i tak by weszła, ale później.

Wkrótce dalsza część rozmowy.