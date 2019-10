Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest prezes ZNP Sławomir Broniarz. Marcin Zaborski pyta o szczegóły zapowiedzianego przez nauczycieli strajku włoskiego, czy uczniów i rodziców czeka powtórka z wiosennego strajku oraz czy nauczyciele znaleźli sposób, żeby przekonać rząd do spełnienia ich oczekiwań.

Dowiemy się też, jak długo potrwa strajk i czym tym razem nauczyciele nie stracą części wynagrodzeń.

Marcin Zaborski: W naszym studiu Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, dzień dobry

Sławomir Broniarz: Dzień dobry.

Uwaga, uwaga, powiało grozą. Nauczyciele będą robić to, co do nich należy.

Lekką nutkę ironii słyszę w pana głosie, bo to nie jest nic nowego, nauczyciele ciągle robią to, co do nich należy.

To już na poważnie, 15 października ma się zacząć kolejna odsłona protestu. Na czym dokładnie ma polegać?

Siłą rzeczy: będziemy robić to co do nas należy i nic więcej. Dlatego, że jest rzeczą jakby naturalną i dla nas oczywistą, że nikt nie zaryzykuje namawiania jakiejkolwiek grupy zawodowej, a na pewno nie będziemy namawiać nauczycieli do łamania prawa, czyli nie przestrzegania przepisów dotyczących istoty naszego zawodu, a więc zapisów karty nauczyciela, czy też statutu szkół.

To czego nie będą robić nauczyciele od 15 października?

Tają rekomendację daliśmy, abyśmy nie robili tego, co może zrobić ktoś inny. Pracownik administracji, pracownik samorządu, dodatkowo zatrudniony pracownik tej szkoły, ale nie nauczyciel.

Czyli konkretnie?

Najbardziej nośne medialne są te zajęcia pozalekcyjne.

Czyli nauczyciele mnie będą prowadzić zajęć poza lekcyjnych?

Jeżeli one nie są wpisane do arkusza organizacyjnego, a więc nauczyciel ma je robić pro publico bono, to tutaj mówimy wyraźnie...

Czyli: nie dostaje pieniędzy, to ma ich nie robić, tak pan proponuje?

Tak, nie widzimy powodu, żeby je wykonywał.

Ale to nauczyciel zadecyduje, czy chce czy nie chce prowadzić te zajęcia?

W każdej formie protestu, również w strajku, każdy codziennie decydował sam za siebie. Jeżeli nauczyciel ma jechać na tę zieloną szkołę, to też zwracamy uwagę, że nie chodzi o to, żeby walczyć z uczniami, nic bardziej mylnego. Zwracamy uwagę na dwa elementy. Po pierwsze chodzi o czas pracy nauczyciela: nauczyciel jest na tej zielonej szkole 24 godziny na dobę, a kodeks pracy mówi, że nauczyciel ma mieć nieprzerwany 11 godzinny czas odpoczynku. A po drugie chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Jeżeli mówimy, że jedziemy na wycieczkę, czy na jakąkolwiek inną imprezę poza miejscem pobytu szkoły, to znaczy, że tam ma być odpowiednia liczba nauczycieli do opieki nad tymi dziećmi.

