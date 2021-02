Wielkopolska, województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie czy Podlasie - tam od rana trudne warunki na drogach. Lokalnie sypie śnieg i zrobiło się ślisko. Z kolei na południu Polski pada deszcz, wieje porywisty wiatr, a termometry o poranku w Krakowie pokazywały plus 10 stopni C.

Na północy Polski mroźno i z opadami śniegu. Na południu deszcz i silny wiatr / Artur Reszko / PAP

IMiGW wydał alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem, który dotyczy m.in. centralnej i północnej części kraju.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczą m.in. północnej części Mazowsza oraz Podlasia, oraz woj. warmińsko-mazurskiego.



Silny wiatr pojawi się w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, częściowo również w woj. lubuskim, wielopolskim, łódzkim oraz na Mazowszu.



Strażacy w akcji

Rośnie liczba strażackich interwencji związanych z silnym wiatrem na Opolszczyźnie. Od rana do godz. 9 było ich ponad 40 i wciąż napływają kolejne. Najwięcej pracy mają strażacy z okolic Opola. Chodzi głównie o powalone drzewa i zrywane linie energetyczne.

Wiatr daje się też we znaki w Śląskiem m.in. w okolicach Czechowic-Dziedzic oraz Bystrej.

Polska pogodą podzielona

Według synoptyków w nadchodzących dniach Polska będzie podzielona na mroźną północ i cieplejsze południe. Na północy i północnym wschodzie może spaść miejscami do 15 cm śniegu, a temperatura spadnie nawet do -15 st. C.



Jak tłumaczy synoptyk IMGW Kamil Walczak, w nadchodzącym czasie Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego ośrodka niżowego, który będzie przemieszczał się z zachodu na wschód.



Trasa krajowa numer 10 w stronę Szczecina / Gorąca Linia /

Co dziś w pogodzie?

Dziś obszar chłodnego powietrza swoim zasięgiem zacznie obejmować coraz większy obszar kraju. Ciepło będzie jeszcze na południu - do 7 st. Na północy spodziewany jest natomiast mróz. Lokalnie temperatura nie wzrośnie powyżej -3, -4 st. C. W Suwałkach może być jeszcze chłodniej, tam temperatura maksymalna w czwartek wyniesie -5 st. C.

W centrum kraju temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 0 st. C. Im później w czwartek w ciągu dnia, tym będzie chłodniej. Opady deszczu będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem a nawet śniegu - tłumaczy Kamil Walczak.



W ciągu dnia - na południu kraju - należy się spodziewać silnego i porywistego wiatru do 70 km/h, a lokalnie - zwłaszcza w obszarach podgórskich do 80 km/h. W szczytowych partiach gór prędkość wiatru osiągnie do 130 km/h.



W nocy z czwartku na piątek sytuacja zacznie się powoli uspokajać i opady będą coraz mniejsze. Uspokoi się również wiatr, jedynie w górach jego porywy mogą osiągnąć do 80 km/h. Jednocześnie napłynie chłodniejsze powietrze - dodaje synoptyk IMGW.

O ile na południu kraju będzie jeszcze dość ciepło - temperatura minimalna od ok. 0 do 2 st. C - to na północy i północnym wschodzie zacznie już napływać mroźne arktyczne powietrze. W Suwałkach będzie -15 st., w centrum ok. -6, -7 st. - mówi Kamil Walczak.



Warmińsko-mazurskie: Po całonocnych opadach śniegu trudne warunki na drogach

W woj. warmińsko-mazurskim większość dróg jest przejezdna, ale leży na nich błoto pośniegowe lub zajeżdżony śnieg, w okolicach Nidzicy są zawieje śnieżne.

Śnieg w woj. warmińsko-mazurskim sypał przez całą noc. Dyżurny zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie powiedział, że rekordowo duży opad zanotowano w okolicach Olecka - 58 cm, w Kętrzynie - spadły 23 cm, w Nidzicy 17 cm a Elblągu 14 cm śniegu. Opady na Warmii i Mazurach mogą się utrzymywać przez cały dzień.

Co w piątek?

W piątek należy spodziewać się więcej słońca, zwłaszcza na północy i wchodzie kraju. Opady wystąpią głównie na południu i południowym-zachodzie.



Będą to słabe opady - na ogół śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub mżawki. Na południu temperatura do 2 st. C. Mroźno w dalszym ciągu będzie na północy. W piątek wyniesie ona od -6 do -2 st. C. Słabszy będzie również wiatr, jedynie na południu będzie on silniejszy - tłumaczy Kamil Walczak.



Również w kolejnych dniach pogoda będzie mroźna, ale cały czas utrzyma się podział między cieplejszym południem a zdecydowanie chłodniejszą północą.



Na północy i północnym-wschodzie temperatura może spadać do minus kilkunastu stopni. Na południu spadki temperatury nocą do -4, -3 st. W dzień temperatura dodatnia.