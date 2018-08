U północnych wybrzeży wyspy Lombok w Indonezji doszło w niedzielę do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8 - poinformowała indonezyjska agencja meteorologiczna. Indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof wydała ostrzeżenia o tsunami.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 15 km.

Według amerykańskich służb geologicznych trzęsienie było silniejsze, o magnitudzie 7.

Na wyspie Lombok to kolejne trzęsienie ziemi w ostatnim czasie. Tydzień temu w wyniku wstrząsów zginęło tam 16 osób.



Lombok to popularna wyspa wśród turystów na wschód od Bali. Jej główne atrakcje to plaże i szlaki górskie.