"Rafał Trzaskowski nie szuka sobie dodatkowych zajęć. Zderza się z ogromnym oczekiwaniem, z ogromnymi nadziejami po wynikach wyborów" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak pytany o prezydenta Warszawy, który chce być jednocześnie liderem nowego ruchu społecznego. "Wyraźnie mówi o tym, że zarządzanie miastem jest najważniejsze, że ze względu na kryzys wokół rury (...) odłożył tamte plany. Myślę, że wszyscy to szanują i doceniają" - dodał. "Jego rola - jak wierzę, duża - w przyszłej polityce będzie wprost wynikała z tego, jak poradzi sobie w Warszawie z dodatkowymi sprawami" - podkreślił Siemoniak.

Jeśli to będzie w porozumieniu z Borysem Budką, jeśli to będzie wola większości klubu i misja, która łączy, a nie buduje konflikt, to chcę kandydować. Nie chcę kandydować jako zakładnik jakiejś strony czy w konflikcie - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak zapytany o to, czy będzie ubiegał się o stanowisko nowego szefa klubu PO. Kandydowałem przeciwko Borysowi Budce w styczniu, przegrałem te wybory, ale bardzo dobrze współpracujemy od stycznia - zapewnił. Nie wyobrażam sobie tego, że szukanie nowego szefa klubu miałoby budować jakikolwiek konflikt. Trzeba o tym spokojnie rozmawiać - podkreślił.

