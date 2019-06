„To jest niedopuszczalne, że w państwie ktoś, kto jest skazany wyrokiem, jest przestępcą, może sobie publicznie szantażować prezydenta, rząd lub partię rządzącą” – tak o sprawie listu Marka Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka klubu Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj. „Z całą pewnością prezydent nie powinien poddawać się temu szantażowi. Jeżeli prezydent podejmie taką decyzją, jakiej życzy sobie pan Falenta, to da jasny i czytelny dowód, że zlecenie podsłuchów było zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość” – dodała. „Moim zdaniem określone służby powinny się tym bardzo poważnie zająć, bo to kpina z polskich służb i polskiej polityki” – podkreśliła.

Marcin Zaborski, RMF FM: Wierzy pani w skuteczność sejmowych komisji śledczych?



Agnieszka Ścigaj: Nie, już teraz nie. W tej chwili nie wierzę. Zresztą - obserwując wszystkie wcześniejsze komisje - jedynym skutkiem, który można namacalnie dostrzec, to to, że wypromowało się kilku znanych polityków na takich dość spektakularnych przesłuchaniach i to jest cały efekt. Bo tak naprawdę nie kojarzę i nie widzę żadnych efektów, jeśli chodzi na przykład o zwroty pieniędzy do budżetu państwa z pieniędzy obywateli.



A to ciekawe, bo jeszcze kilka miesięcy temu przecież, klub Kukiz'15 głośno mówił w Sejmie o tym, że trzeba stworzyć komisję wyjaśniającą aferę podsłuchową. Wtedy jeszcze wierzyła pani w komisje śledcze?



Tak, ja jeszcze na początku myślałam, że jeśli będzie komisja śledcza wyjaśniająca różne sprawy, to przynajmniej będzie można porozmawiać na temat mechanizmów, tego jak to się wszystko odbywało. Żeby jakoś włączyć w kontrolę społeczną opinię publiczną, bo tak szczerze powiedziawszy...



