Ścieki, które po awarii w warszawskiej oczyszczalni "Czajka" zrzucane są do Wisły, w nocy dotrą do Bałtyku - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Służby apelują, aby nie korzystać z wody w dolnym odcinku Wisły.

Miejsce, w którym nieczystości spływają bezpośrednio do Wisły, na wysokości ul. Farysa na warszawskich Bielanach / PAP/Tomasz Gzell / PAP

Zrzut ścieków do Wisły, na skutek awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, jest prowadzony od soboty. W nocy z czwartku na piątek (3-4.08) zanieczyszczenia dotrą do Bałtyku. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega przed korzystaniem z ujęć zlokalizowanych w dolnym ujściu Wisły.



Kogo dotyczy apel?

Apel odnosi się w szczególności do rolników pobierających z Wisły wodę do pojenia zwierząt czy do nawadniania pól lub innych upraw. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega również wędkarzy, kajakarzy, a także tych, którzy chcieliby wykąpać się w rzece.



Wisła kontrolowana

W czterech miejscach na Wiśle codziennie zostaną pobrane próbki, żeby na bieżąco sprawdzać jakość wody. Kontrole zapowiedział również sanepid, który będzie badał wodę na dwóch kąpieliskach, w pobliżu ujścia najdłuższej rzeki w Polsce.



Zatoka Gdańska bezpieczna

Nie ma na razie podstaw, by odradzać kąpiel w samej Zatoce Gdańskiej - zaznacza Tomasz Augustyniak, pomorski wojewódzki inspektor sanitarny.

Zdaniem Augustyniaka doświadczenia z zeszłorocznej awarii w Warszawie, a także awarii gdańskiej przepompowni ścieków sprzed dwóch lat, kiedy nieczystości trafiały do Motławy, pokazują bowiem, że na tym etapie - przy krótkotrwałym jeszcze zrzucie ścieków do wody - nie ma powodów do niepokoju. Inspektor sanitarny zapewnia również, że sytuacja będzie na bieżąco weryfikowana.