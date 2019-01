„Cała ta akcja z tym artykułem, wszystko to pokazuje, że chodziło o to, żeby skompromitować pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego materiałem, który w żadnym wypadku nie jest kompromitujący" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.

"Ja bym tego nie nazwał negocjacjami biznesowymi. To raczej była rozmowa na temat tego, jak uregulować pewne zobowiązania , które powstały w inwestycji, która nie mogła być doprowadzona do końca z tego względu, że w Warszawie nie ma normalnej możliwości budowania czegokolwiek" - tak na pytanie o to, czy normalne jest, że szef partii politycznej bierze udział w negocjacjach biznesowych odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. Nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem ujawniła "Gazeta Wyborcza".

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów dopytywany dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość ukrywało informacje o planach budowy wieżowca w centrum Warszawy, odpowiedział: "Ja nie mam wrażenia, że ta inwestycja była ukrywana (...). Wypowiedzi Hanny Gronkiewicz-Waltz i pana Kierwińskiego świadczą o tym, że to nie była tajemna sprawa. Spółka ma prawo dysponować gruntem, którego jest właścicielem".

Marcin Zaborski, RMF FM: Minister Jacek Sasin z kancelarii premiera. Dobry wieczór.



Jacek Sasin: Dobry wieczór.



Panie ministrze, dlaczego Jarosław Kaczyński zajmuje się sprawą budowy wieżowca w centrum Warszawy?



Nie wiem, czy się akurat jakoś szczególnie tym zajmuje, odbył rozmowę na ten temat...



Nie jedną... Kilkanaście razy spotykał się z austriackim biznesmenem, zajmującym się tą inwestycją. Tak ujawnia "Gazeta Wyborcza".



Tego nie wiem, ile to było razy. Mam ograniczone zaufanie do informacji akurat w tej gazecie. Ale zajmuje się dlatego, że to jest poniekąd jego sprawa. Jest członkiem rady fundacji, która zarządza tą nieruchomością, w związku z tym, jak rozumiem, myślę, że dlatego właśnie ten zagraniczny - nie wiem, jak to nazwać - architekt, ktoś, kto miał przygotowywać te inwestycję, która nie doszła w końcu do skutku, chciał się z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim spotykać.



Wicepremier Gowin w wywiadzie radiowym rano przekonywał, że to, co czytamy w "Gazecie Wyborczej", to jest zapis normalnych negocjacji biznesowych. To jest normalne pana zdaniem - że szef partii politycznej bierze udział w negocjacjach biznesowych?



To znaczy, ja bym tego nie nazwał negocjacjami biznesowymi.



