Myślę, że to wszystkim uświadomiło, jak teoretycznym państwem była Polska pod rządami PO i PSL, kiedy premierem był Donald Tusk – tak Jacek Sasin mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o dzisiejszym przesłuchaniu byłego szefa rządu przez komisję śledczą ds. Amber Gold. „Premier, który nic nie wiedział, nic nie mógł, niczego nie nadzorował, niczym się właściwie nie zajmował. Po co taki premier, po co taki rząd” – zastanawia się gość Marcina Zaborskiego.

Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Była dyspensa w kancelarii premiera i można było dzisiaj w czasie pracy oglądać telewizję?

Jacek Sasin: Można, bo telewizję można sobie włączyć, żeby gdzieś w tle ten telewizor grał, ale oglądać nie było czasu.

No i w tle grał Donald Tusk przed komisją śledczą ds. Amber Gold. Miał pan poczucie przełomu, to było la grande finale tych przesłuchań?

Ja myślę, że tym wszystkim, którzy mieli czas obejrzeć chociaż we fragmentach, uświadomiło, jak naprawdę teoretycznym państwem była Polska pod rządzami PO-PSL, kiedy premierem był Donald Tusk. Premier, który nic nie wiedział, nic nie mógł, niczego nie nadzorował, niczym się właściwie nie zajmował. Pytanie po co taki premier, po co taki rząd.

I pewnie niektórzy zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, że prokuratorzy, którzy zajmowali się sprawą Amber Gold awansowali wtedy, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Jak to możliwe?

Nie wiem, nie znam karier tych prokuratorów...

Poseł Brejza wyliczał konkretne nazwiska, stanowiska i awanse.

Ja rozumiem, że poseł Brejza w tej komisji jest tylko po to, by kierować jej prace na różnego rodzaju poboczne wątki, odwracając uwagę od czegoś, co jest zasadnicze.

Ale jeśli okaże się, że to jest prawda, to co?

To, że ktoś pracował nad tą aferą, nad rozwikłaniem tej afery, nie znaczy, że pracował źle. Każdy przypadek trzeba analizować...

Akurat tu są takie przypadki, które budzą wątpliwości.

Widzi pan, nie wiem, czy to dotyczy tych prokuratorów, o których mówi poseł Brejza, natomiast mnie interesuje bardziej to, że jak to możliwe, że w państwie, w którym jest rząd, jest premier, są służby, jest KNF, jest ABW, jest wiele różnych instytucji, jest możliwe takie działanie, jak Amber Gold, jest możliwe to, że przez bardzo długi okres czasu firma nie płaci podatków i nikt się tym nie interesuje. Że są notatki sporządzane przez ABW dla premiera, które mówią, że jest piramida finansowa, która zmierza niechybnie ku temu, że upadnie i pozbawi wielu Polaków oszczędności i nikt nie reaguje. Na to dzisiaj jakoś Donald Tusk nie chciał odpowiedzieć, uciekał od odpowiedzi.

Wkrótce cała rozmowa.



(mpw)