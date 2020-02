"Samolot z Polakami wracającymi z miasta Wuhan w Chinach, gdzie panuje nowy koronawirus, wylądował już we Francji" – przekazał przed godz. 15 w niedzielę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Felipe Trueba / PAP/EPA

Trzydzieścioro podróżnych zostanie następnie przetransportowanych z Francji wojskowymi samolotami do Polski. Lądowanie planowane jest we Wrocławiu. W kraju zostaną skierowani na obserwację.

Kilku Polaków zdecydowało się na pozostanie w Wuhanie. To głównie małżonkowie chińskich obywateli.

W Polsce jest kilkanaście osób z podejrzeniem obecności koronawirusa, a ponad 500 jest w stałym monitoringu przez służby sanitarne. Nadal w naszym kraju nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, choć przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zaznaczają, że "wcześniej czy później taki przypadek na pewno się pojawi".

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

W Chinach, według danych na sobotę wieczór, wirusa wykryto już u 14 tys. osób, z czego 304 zmarło - ogłosiła państwowa komisja zdrowia ChRL.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.