W sprawie pedofilii stanowisko Kościoła jest jasne i zdecydowane – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Po pierwsze księża biskupi mówią tak: przepraszamy Boga i ofiary. To powiedzieli 19 listopada na Jasnej Górze. Po drugie, jeśli ktoś ma informacje na ten temat, to zgodnie z prawem polskim i wytycznymi KEP ma obowiązek zgłaszania. Po trzecie mówią do kapłanów, po raz pierwszy do sprawców się zwracają, że okryli hańbą braci kapłanów” – dodał gość Marcina Zaborskiego. Podkreślił także, że zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej zaplanowane jest spotkanie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z ofiarami księży pedofilów. „Będzie to spotkanie prywatne, przez szacunek dla tych osób”. Zaznaczył, że to „perspektywa najbliższych tygodni”.

