Rząd federalny Niemiec poinformował, że jeden z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów - Aleksiej Nawalny - został "bez wątpienia" otruty nowiczokiem. To ta sama substancja którą otruto Siergieja Skripala.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił do berlińskiej kliniki / Clemens Bilan / PAP/EPA

Badania wykazały, że substancja, którą podano opozycjoniście to środek bojowy z grupy Nowiczok. Informację przekazał rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert. Berlin zażąda od Moskwy "pilnych wyjaśnień" w sprawie rosyjskiego opozycjonisty - dodał.



Niemiecki rząd poinformuje o ustaleniach lekarzy dotyczących wyników testów toksykologicznych ambasadora Rosji w Londynie, informacje przekaże też swoim sojusznikom w NATO oraz krajom Unii Europejskiej - oznajmił Seibert.

Aleksiej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Opozycjonista trafił tam do szpitala, ale jego współpracownicy chcieli go przetransportować do Europy.



Początkowo lekarze ze szpitala w Omsku nie zgadzali się na przewiezienie Nawalnego za granicę, zapewniając, że pacjent będzie leczony na miejscu, jednak w piątek wieczorem zmienili zdanie. Nawalny trafił do berlińskiej kliniki Charite. W piątek podano, że jego stan jest stabilny, symptomy ustępują i nastąpiła pewna poprawa, ale pacjent jest nadal utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Wkrótce więcej na ten temat