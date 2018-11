Przed godziną 13 sąd w Gdańsku poinformował, że Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa nie zgodzili się na zaproponowaną ugodę. Oznacza to, rozpoczęcie procesu z powództwa prezesa PiS. Po godzinie 13 sąd zaczął przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS pytany był m.in. o rozmowę telefoniczną ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie.

Wszystko co powiedziałem, podtrzymuję. Natomiast trzeba rozumieć, że to było w dyskusji politycznej, mam prawo mieć takie zdanie, które głosiłem, głoszę i będę głosił. Amen - powiedział Lech Wałęsa, zanim wszedł na salę sądową.



Nie ukrywam, że nie jest to dla mnie okazja miła, ale wszystko jedno - odpowiedział Jarosław Kaczyński. Na co były prezydent odrzekł, że dla niego "bardzo miła". To jest mój wielki błąd i pomyłka - dodał Wałęsa.



Prezes PiS ripostował: I mój wielki błąd i pomyłka. I wstyd. Ale nie będziemy o tym rozmawiać. W ogóle lepiej, żebyśmy nie rozmawiali - odpowiedział Jarosław Kaczyński.



Na tym jednak się nie skończyło. Lech Wałęsa stwierdził: Nie pan mnie wybierał, tylko ja pana wybrałem. To jest moja pomyłka. Po co ja pana wybrałem? - pytał retorycznie.

Dobrze. Nie będziemy na ten temat rozmawiać, bo to nie ma sensu - zakończył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sąd proponuje ugodę

Po kilku minutach słownych utarczek Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa weszli na salę sądową. Sąd Okręgowy w Gdańsku zaproponował im zawarcie ugody. Po czym sędzia ogłosił przerwę i wyprosił z sali dziennikarzy.



Kiedy politycy wrócili z przerwy, poinformowano, że nie doszło do ugody między Lechem Wałęsą a Jarosławem Kaczyńskim. Sąd zdecydował więc o rozpoczęciu procesu.



Nieudana wideokonferencja

Pod koniec września sądowi w Gdańsku nie udało się przesłuchać ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy. Prezes PiS pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie. Wałęsa zarzucał w nich Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.

Pod koniec września przesłuchanie prezesa PiS - który był w Warszawie - miało się odbyć w trybie wideokonferencji. Jakość techniczna połączenia pozostawiała jednak wiele do życzenia. Prezesa PiS niemal nie było widać. Dźwięk również był fatalnej jakości. Obecni w sądzie w Gdańsku niezbyt wyraźnie słyszeli to, co mówił Jarosław Kaczyński. Podobne problemy zgłaszali też pełnomocnicy stron, którzy byli obecni w Warszawie.



Kontrowersje budziła również sama forma wideokonferencji. Pełnomocnicy Jarosława Kaczyńskiego informowali, że prezes PiS ma "przeciwwskazania do dalekich podróży". Przedstawiciel Lecha Wałęsy w odpowiedzi podał jednak kilka przykładów miast, które Kaczyński odwiedził w ciągu kilku ostatnich dni.

Problemem była też nagła, niezapowiadana wcześniej nieobecność Lecha Wałęsy. Jego pełnomocnik tłumaczył, że były prezydent ma kontuzję kręgosłupa.

Wałęsa pisze na Facebooku

Lech Wałęsa w 2016 roku napisał na Facebooku, że "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku". W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się m.in. przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS Lech Wałęsa zamieścił pod koniec lipca 2017 roku na Facebooku. Na zadane mu wtedy pytanie, czy przeprosi Kaczyńskiego, powiedział Polskiej Agencji Prasowej: "w żadnym wypadku", odsyłając jednocześnie do tego, co napisał na społecznościowym portalu.

Stwierdził tam: Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę - uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersję walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej.

Prezes PiS domaga się od byłego prezydenta wpłaty 30 tysięcy złotych na Fundację Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie.