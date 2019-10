Punktualnie o godz. 7:00 w całym kraju rozpoczęły się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

07:10

/ RMF FM

Zapraszamy na Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24. Komu zaufają wyborcy, która z partii święcić będzie triumf? Kogo zabraknie na Wiejskiej i kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Czy w Sejmie i Senacie pojawią się nowe twarze? Jak licznie poszliśmy do urn? Jak sondażowe rozstrzygnięcia skomentują przedstawiciele ugrupowań walczących o miejsca w parlamencie?

Na wszystkie te pytania odpowiemy - bądź poszukamy odpowiedzi - podczas Wieczoru Wyborczego w RMF FM i na RMF 24! Zaczynamy o godz. 20.



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy w imieniu Tomasza Staniszewskiego - co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00. W nich oczywiście relacje reporterów, analizy, komentarze.

Na RMF 24 natomiast Tomasz Skory zaprosi na swój autorski program, w którym przeanalizuje wyniki głosowania i porozmawia z przedstawicielami pięciu komitetów wyborczych. Wcześniej zajrzymy do sztabów wyborczych, pokażemy przemówienia liderów partyjnych.

Komentarzy i analiz nie zabraknie oczywiście również w powyborczy poniedziałkowy poranek! W Faktach RMF FM przedstawimy najświeższe informacje, a Robert Mazurek i Marcin Zaborski zaproszą na rozmowy z politykami o 07:00, 08:00 i 09:00





07:05

Polonia z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Massachusetts oraz innych stanów położonych we wschodniej części USA zakończyła w sobotę o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 3 w niedzielę w Polsce) głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Do godz. 6 czasu polskiego głosowali m.in. Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.



Lokale wyborcze na Wschodnim Wybrzeżu otwarto o godz. 7 rano czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce). Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, przed komisją wyborczą w Konsulacie Generalnym na Manhattanie ustawiła się gigantyczna kolejka. "Takiego zainteresowania wyborami nikt tu nie pamięta" - zauważa Paweł Żuchowski. Niektórzy spędzili w kolejce nawet dwie godziny.





07:00

W całym kraju rozpoczęły się wybory parlamentarne. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Uprawnionych do głosowania jest 30 mln 72 tys. 177, a obwodów do głosowania 27 tys. 415.



Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie do głosowania.



W lokalu wyborczym wyborcy otrzymają dwie jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu



Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.



Do czasu zakończenia głosowania - czyli do godz. 21:00 - obowiązuje cisza wyborcza.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała dziś cztery konferencje . Pierwsza z nich odbędzie się o godz. 10. Następnie w ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a o godz. 18.30 - stan na godz. 17.



Ostatnia konferencja odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 22. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.