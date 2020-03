Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dziś przybyło w sumie 27 nowych zakażeń. Bilans wszystkich przypadków, które zanotowano w naszym kraju wynosi 452. Pięć osób zmarło. Dobre wieści natomiast przychodzą z Chin, gdzie już trzecią dobę z rzędu nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków Covid-19. Chińczycy obawiają się jednak drugiej fali epidemii, która może nastąpić wraz z powrotem m.in. studentów z wymian zagranicznych.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 452 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

14:06

Ministerstwo Zdrowia chce szybko otworzyć co najmniej kilkanaście nowych laboratoriów diagnozujących w kierunku SARS-COV-2. Miałyby powstać w szpitalach w różnych miejscach w kraju. Jak ustalili reporterzy RMF FM, pismo w tej sprawie trafiło do dyrektorów wszystkich takich placówek w Polsce.

14:04

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zakończył tygodniową kwarantannę - poinformowała jego rzeczniczka. Samorządowiec został odesłany na izolację 13 marca, po tym, jak się okazało, że uczestniczył w spotkaniu z lekarzem, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

13:43

558 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarło 16 kolejnych osób - poinformowały w sobotę belgijskie władze. Jest to najwyższy dobowy wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 odnotowany od poczatku epidemii.

Liczba osób, u których stwierdzono do tej pory występowanie Covid-19, wynosi 2815. Rzeczywista liczba zakażeń jest prawdopodobnie jednak wyższa. W całym kraju z powodu powikłań zmarło 67 osób.

13:41

W związku z zagrożeniem wywołanym przez Covid-19 w Gruzji do 21 kwietnia obowiązywać będzie stan wyjątkowy - ogłosił gruziński premier Giorgi Gacharia. W tym zakaukaskim kraju potwierdzono 48 przypadków zakażenia koronawirusem.

Stan wyjątkowy w kraju ogłosiła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, do której zwrócił się z wnioskiem o jego wprowadzenie premier. Prezydent podkreśliła, że ograniczenia nie będą dotyczyły wolności słowa. Zaznaczyła też, że w kraju nie jest wprowadzana godzina policyjna.

13:30

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.



Wirusa wykryto u 4 osób z Wielkopolski, 3 osób z Dolnego Śląska, 2 osób z Podlasia i po jednego osobie z Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Tym samym liczba wszystkich wykrytych przypadków w Polsce wzrosła do 452.



13:05

Trwa ewakuacja chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. U personelu i kolejnych pacjentów placówki potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował PAP starosta grójecki Krzysztof Ambroziak.

Cześć pacjentów jest transportowana do szpitala MSWiA w Warszawie. Ci, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, są przewożeni do domu - powiedział starosta grójecki.

Dodał, że w piątek wieczorem służby epidemiologiczne otrzymały potwierdzenie o siedmiu zarażonych pacjentach. Wcześniej potwierdzono zarażenie kilkunastu osób z personelu.

12:54

Szwedzki selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Norwegii Lars Lagerback zgodził się na obniżenie pensji o 20 procent w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Nowa umowa z norweską federacją, która wejdzie w życie 1 kwietnia, będzie obowiązywać też jego asystenta Pera Joara Hansena, jak również innego szwedzkiego trenera - Martina Sjoegrena, który prowadzi kadrę kobiet Norwegii.

12:46

Sąd aresztował na trzy miesiące 54-latka, który uciekł w czwartek ze szpitala zakaźnego w Zgierzu (Łódzkie), gdzie przebywał z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach. Grozi mu do 8 lat więzienia.



12:36

70 trumien z ciałami zmarłych w Bergamo na północy Włoch wywiozły stamtąd ciężarówki wojskowe do innych rejonów kraju, gdzie zostaną poddane kremacji - podały media. To kolejny transport zwłok z miasta pogrążonego w epidemii koronawirusa.



12:30

Projekt ustawy o ochronie przed SARS-CoV-2 został w piątek złożony w węgierskim parlamencie przez minister sprawiedliwości Judit Vargę - podał tamtejszy resort sprawiedliwości. Projekt przewiduje większe pełnomocnictwa rządu na wypadek, gdyby parlament nie mógł obradować.

12:04

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 56 tys. osób poddanych kwarantannie. Jak informuje rzecznik KGP, w związku z uchybieniami związanymi z nieprzestrzeganiem kwarantanny, funkcjonariusze ukarali 328 osób.



11:55

W Chinach, gdzie od trzech dni jedyne potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą 41 osób, które powróciły ostatnio do Chin z zagranicy, narastają obawy przed drugą falą epidemii, której źródłem mogliby stać się chińscy studenci przyjeżdżający z krajów UE i USA.





11:44

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało biskupom diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej w związku z ograniczeniami liczby wiernych mogących wziąć udział w zgromadzeniach religijnych.

We wskazaniach dla biskupów z 21 marca Prezydium KEP przypomniało także, że w związku z epidemią istnieje konieczność ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych.

11:35

W Niemczech w ciągu doby zanotowano 2705 nowych przypadków koronawirusa - informuje Instytut Roberta Kocha. Zanotowano także 16 nowych ofiar.

Łącznie w Niemczech zanotowano 16 662 przypadków zakażenia, a 47 osób zmarło

11:20

Najbardziej znany chiński piłkarz Wu Lei, występujący w zespole ligi hiszpańskiej Espanyolu Barcelona, został zarażony koronawirusem, ale ma "łagodne objawy" - poinformowała futbolowa federacja jego kraju.

Grający drugi sezon w hiszpańskiej ekstraklasie 28-letni Wu Lei został odizolowany w swoim domu w Barcelonie.

11:18

W Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza zarządzono kwarantannę w związku z wykryciem koronawirusa u 38-letniej pacjentki, którą przewieziono do Poznania, a która wcześniej przebywała w tym szpitalu. Pacjentka jest w ciężkim stanie - przekazał PAP dyrektor szpitala Sławomir Wysocki.

W związku z sytuacją wyłączony został oddział A szpitala na pierwszym piętrze, gdzie leczone są przypadki ostre, zapalne i rozrostowe, przebiegające z niewydolnością oddechową.

11:10

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wznowił w sobotę normalną pracę po czasowym zamknięciu z powodu obecności w nim pacjenta zakażonego koronawirusem - poinformował PAP dyrektor szpitala Zbigniew Bajkowski.

11:04

Na Litwie odnotowano pierwszy przypadek zgonu z powodu Covid-19. W Wiłkomierzu (lit. Ukmerge) zmarła kobieta w starszym wieku - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19 doszło najprawdopodobniej w szpitalu.

10:36

Kaczyński: Nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne. Przedsiębiorcy? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo Jakub Rutka /RMF FM

Nie zabraknie (pieniędzy na programy społeczne - red.). Mamy w tej chwili taką sytuację i to jest zasługa rządu, że są pewne zapasy, pewne zasoby - mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

10:25

Zawieszenie funkcjonowania uczelni przedłużamy analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach, czyli do 10 kwietnia - poinformował w sobotę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zajęcia online powinny być kontynuowane - zaznaczył .

10:03

Dezynfekcji z powodu koronawirusa poddano pomieszczenia w budynkach urzędu miejskiego w Białymstoku. Każdej nocy dezynfekowane są też miejskie autobusy - podały władze miasta. Dodatkowo miasto podarowało ozonatory m.in. pogotowiu ratunkowemu i policji.

Urząd Miasta Białegostoku od początku tygodnia do odwołania jest zamknięty dla interesantów. Osobiście można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń.

09:40

Na Podkarpaciu w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 69 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 5911 - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

09:28

Dziś w działania związane z walką z koronawirusem zaangażowanych będzie 3379 żołnierzy i pracowników wojska oraz 545 jednostek sprzętu. Prawie 1,5 tys. żołnierzy będzie wspierać Straż Graniczną i Policję w ochronie granic - napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

09:23

Policja szuka mężczyzny, który uciekł z izby przyjęć szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu - poinformował Dariusz Świątczak z policji w Opolu.

Według ustaleń policji, mężczyzna w średnim wieku został przywieziony do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu karetką, którą sam wezwał do domu. Ratownicy uznali, że objawy chorobowe mogą świadczyć o zakażeniu pacjenta koronawirusem.

09:12

Rozłożenie czynszu na raty, odłożenie płatności, umorzenie odsetek i wsparcie łódzkich przedsiębiorców w zakresie doradztwa finansowego i prawnego ma znaleźć się w opracowywanym przez Urząd Miasta Łodzi pakiecie pomocy dla firm. Jego szczegóły poznamy w poniedziałek.

O pierwszych rozwiązaniach wspierających łódzkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu z uwagi epidemię koronawirusa poinformowała na Facebooku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.



08:40

Odnotowano 14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. To 4 osoby z województwa wielkopolskiego, 3 osoby z województwa śląskiego, 3 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z Pomorskiego, Lubelskiego, Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Tym samym liczba przypadków zakażeń koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 439.



08:36

Stan jest pod kontrolą. Wybory powinny się odbyć. Administracja rządowa i samorządowa mają konstytucyjny obowiązek podjąć działania, żeby wybory się odbyły, bo zbliżają się już pierwsze terminy - mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM prezes PiS Jarosław Kaczyński.



08:28

Od dziś obowiązuje zakaz wstępu do Puszczy Niepołomickiej ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 - podało Nadleśnictwo Niepołomice. Puszcza jest popularnym miejscem spacerów dla mieszkańców Krakowa i powiatu wielickiego.



Obecny zakaz obowiązuje do końca marca. Zgodnie z zarządzeniem nadleśniczego na terenie Puszczy Niepołomickiej mogą przebywać jedynie osoby wykonujące prace w lesie, służby porządkowe i ratunkowe.

08:20

W sobotę rano przywrócono działanie izby przyjęć Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, która była czasowo zamknięta po tym, jak pojawił się tam pacjent zakażony koronawirusem. Informację o ponownym uruchomieniu izby przekazał PAP rzecznik szpitala Kamil Nowak.

07:40

Aż 70 proc. Polaków uważa, że w związku z pandemią koronawirusa majowe wybory prezydenckiego powinny zostać przełożone.



07:17

Przypominamy, że kary za złamanie kwarantanny zostały podniesione. Ukarany będzie musiał zapłacić 30 tys. zł.



07:16

Epidemia koronawirusa nie powstrzymała wysyłki paczek ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Nie zakłóciła ona nasilonej przed Wielkanocą działalności dużego hurtownika Doma Export, drugi pod względem wielkości Polamer pracuje w zmniejszonym składzie.

Jak wyjaśnił PAP były wieloletni właściciel Doma Export Ludwik Wnękowicz, na rynku polonijnym w USA jest kilkaset punktów przekazujących paczki poprzez hurtowników, którzy obsługują lokalne punkty w zakresie transportu oraz zajmują się wysyłką paczek do krajów docelowych. Największym odbiorcą jest Polska.

07:05

Tysiące wyborców, którzy mogą pójść w niedzielę do urn, przywitają komisje wyborcze w maseczkach chirurgicznych - pisze sobotnia "Gazeta Wyborcza".

Jak przypomina "Wyborcza", samorządowy maraton wyborczy rozpocznie się w najbliższy weekend i potrwa przez kolejne dwa tygodnie.

"W tym czasie w 19 gminach zaplanowano wybory przedterminowe i uzupełniające. W najbliższą niedzielę radnych miejskich i wiejskich oraz wójtów będą wybierać mieszkańcy ośmiu gmin w pięciu województwach. Największe wybory odbędą się w Jarosławiu na Podkarpaciu, gdzie po śmierci wójta trzeba wybrać jego następcę. Uprawnionych do głosowania jest 10,5 tys. osób. W pierwszej turze dwa tygodnie temu do urn poszło 5,2 tys." - czytamy w "GW".



06:33

Z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoje granice dla obcokrajowców - poinformował w piątek w telewizyjnym wystąpieniu prezydent tego kraju Miguel Diaz-Canel. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić z zagranicy.

Gwarantujemy możliwość powrotu na Kubę naszych obywateli, przebywających za granicą oraz będziemy przestrzegać prawa cudzoziemców, chcących opuścić nasze państwo i wrócić do swoich krajów - powiedział Diaz-Canel. Zapowiedział także zamknięcie dyskotek, teatrów, kin i innych miejsc, świadczących rozrywkę.

06:30

W Singapurze stwierdzono pierwsze dwie ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zmarli to 75-letnia obywatelka Singapuru oraz 64-letni mężczyzna z Indonezji.

06:27

1,2 procent z wybranej do analiz grupy kilkuset zmarłych we Włoszech osób zakażonych koronawirusem nie miało żadnej dodatkowej choroby, pozostali cierpieli na współistniejące schorzenia w liczbie od 1 do ponad 3 - podał w raporcie krajowy Instytut Zdrowia.



06:23

W Paragwaju zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Julio Mazzoleni. W Paragwaju do tej pory wykryto 18 przypadków infekcji.



06:18

W Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały służby sanitarne tego kraju. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób.

Dzień wcześniej służby w Seulu informowały o 87 nowych zakażeniach. W sumie do tej pory w Korei Południowej potwierdzono 8799 przypadków infekcji. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o osiem do 102.

06:14

Cztery osoby zakażone koronawirusem zmarły w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Luiz Henrique Mandetta. To 11. przypadek śmiertelny w tym kraju. Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła z 621 do 904.

Brazylijski senat w piątek podpisał ustawę o stanie wyjątkowym na terenie całego kraju. Natomiast ministerstwo gospodarki obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego z 2,1 proc. do zera.

06:12

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. Co to oznacza dla Polaków? Jakie dodatkowe ograniczenia możemy napotkać? Przeczytajcie na RMF24.pl!





06:06

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło.

Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.

W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.





06:00

Pracownik biura wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w piątek rzecznik prasowa Pence'a Katie Miller. Nie podano nazwiska zakażonej osoby.

Miller wyjaśniła, że ani prezydent USA Donald Trump, ani Pence nie mieli ostatnio z zakażoną osobą bliskiego kontaktu. Dalsze śledzenie kontaktów tej osoby jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - oświadczyła rzeczniczka.