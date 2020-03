Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Robert Kwiatkowski. Poseł Lewicy i były prezes Telewizji Polskiej odpowie na pytania o dofinansowanie mediów publicznych kwotą blisko 2 miliardów złotych. Piątek to dzień, w którym prezydent Andrzej Duda według konstytucji musi podjąć decyzję, co zrobić z uchwalonym przez Sejm kontrowersyjnym prawem.

Robert Mazurek: Ze swojego punktu widzenia, Andrzej Duda powinien podpisać ustawę (przyznającą mediom narodowym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych - red.), czy powinien zawetować?

Robert Kwiatkowski: Co by nie zrobił, dla opozycji dobrze. Jak podpisze ustawy, to będzie z tym workiem na plecach biegł jeszcze przez dwa miesiące, do 8 maja, do ciszy wyborczej. A jak zawetuje, to spotka go zemsta ze strony PiS-u.

Co PiS może mu teraz zrobić?

Może zablokować kampanię na przykład. Ja wiem, że to brzmi jak scena z science fiction, ale Andrzej Duda w pewnym sensie sam sobie wytrąci główny oręż z ręki.

Myśli pan, że PiS byłby w stanie - ja już nie mówię innego kandydata wystawić - odciąć Andrzeja Dudę od pieniędzy? Chcieliby przegrać?

Na pewno nie chcieliby przegrać, ale chcieliby i mogliby Andrzejowi Dudzie bardzo utrudnić życie. Rozpatrzmy jeszcze taki hipotetyczny wariant: jeśli prezydent Duda robi dzisiaj takiego psikusa PiS-owi, to czego się można spodziewać po tym, jak zostanie wybrany na II kadencję. Drugą i ostatnią, i w ogóle będzie od PiS-u, a zwłaszcza od prezesa Kaczyńskiego niezależny.

