„Jestem zwolenniczką, by nosić maseczki tam, gdzie gromadzimy się w większej grupie osób. I tam one zostają” – mówi prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytana o mocne luzowanie restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, odpowiada: „Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To są już trzy miesiące od pojawienia się pierwszego przypadku 3 marca”. Nasz gość przyznaje, że utrzymanie reżimu sanitarnego na weselu po kilku godzinach biesiadowania „może być trudne”. I dodaje, że dopuszczalna liczba weselników do 150 osób nie była z nią konsultowana.

