Rewolucja w składzie kultowych płatków śniadaniowych. Wszystko przez zmiany klimatu

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Z kultowych płatków śniadaniowych Rice Krispies oraz Coco Pops zniknęły w Wielkiej Brytanii tradycyjne ziarna ryżu. Zamiast nich pojawiła się mąka ryżowa i kukurydziana. To efekt problemów z uprawami ryżu w Azji, wywołanych coraz bardziej dotkliwymi suszami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Dlaczego z płatków zniknął tradycyjny ryż?

Decyzja o zmianie receptury została podjęta przez firmę Kellogg’s, światowego giganta w branży płatków śniadaniowych. Przedstawiciele firmy wyjaśniają w oświadczeniu, cytowanym przez brytyjskie media, że powodem są „zmieniające się warunki pogodowe”, które zakłóciły dostawy ryżu do Wielkiej Brytanii. W efekcie, w płatkach Rice Krispies oraz Coco Pops zamiast tradycyjnych ziaren ryżu znajdziemy obecnie mąkę ryżową i kukurydzianą.

Zmiana ta nie jest przypadkowa. Uprawy ryżu w kluczowych krajach Azji zostały poważnie dotknięte przez susze, co doprowadziło do spadku zbiorów i wzrostu cen surowca. Nowe receptury zostały, jak zapewnia firma, „dokładnie ocenione”, a przy ich opracowaniu uwzględniono opinie klientów.

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Uwaga na gluten. Ważna informacja dla alergików

Zmiana składu wiąże się z nowymi wymaganiami dotyczącymi oznaczeń na opakowaniach. Płatki Rice Krispies i Coco Pops dostępne w brytyjskich sklepach będą teraz zawierały gluten pszenny. Oznacza to, że nie są już odpowiednie dla osób z alergią na pszenicę lub cierpiących na celiakię. Dotychczas na opakowaniach widniała informacja „może zawierać gluten”, ponieważ produkty powstawały w zakładach przetwarzających również inne płatki. Obecnie pszenica zostanie wyróżniona jako alergen na liście składników, a ostrzeżenie o obecności glutenu pojawi się na froncie opakowania.

Zmiana receptury nie wpłynęła na inne aspekty produktów. Kellogg’s zapewnia, że płatki Rice Krispies i Coco Pops wciąż spełniają brytyjskie normy żywnościowe dotyczące poziomu tłuszczu, soli i cukru. Nie dodano też sztucznych barwników, aromatów czy słodzików, a poziom błonnika, witaminy D oraz żelaza w jednej porcji pozostał niezmieniony.

Ta zmiana jest o tyle istotna dla polskiego konsumenta, że płatki śniadaniowe Rice Krispies dostępne są także w sklepach w naszym kraju. Kellogg’s ma swoje zakłady w Kutnie – tam jednak produkowane są tylko słynne czipsy Pringles.

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El Niño niszczy azjatyckie uprawy

Problemy z dostępnością ryżu są efektem globalnych zmian klimatycznych. Największe uprawy tego zboża znajdują się w Azji Południowo-Wschodniej, regionie szczególnie narażonym na skutki zjawiska El Niño. Susze, powodzie i fale upałów w ostatnich latach poważnie ograniczyły możliwości produkcyjne, co odbiło się na światowych rynkach spożywczych.

Według prognoz Światowej Organizacji Meteorologicznej ekstremalne zjawiska pogodowe związane z El Niño mogą potrwać nawet do 2027 roku.