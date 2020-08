Przygotowania w warszawskich szkołach do rozpoczęcia roku szkolnego będą trwać do pierwszego dzwonka - mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM Renata Kaznowska. Wiceprezydent Warszawy zapewnia równocześnie, że większość szkół w stolicy jest przygotowana na przyjęcie uczniów do szkół. Dodaje, że wszystkie warszawskie szkoły zaczynają od 1 września zajęcia stacjonarne. "Przygotowaliśmy wytyczne dla nauki hybrydowej czy zdalnej, ale myśląc o przyszłości. Wytyczne ministerialne, które dostali dyrektorzy, są dziurawe jak sito. Jest więcej niewiadomych niż wiadomych" - uważa gość Marcina Zaborskiego.

REKLAMA