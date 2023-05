„To byłoby coś ogromnie kuriozalnego i niesamowitego, tym bardziej że wiązałoby się z bardzo odpowiedzialną decyzją dowódcy operacyjnego dotyczącą zaniechania poszukiwań. Dowódca operacji wiedząc, że nie ma wystarczających sił i środków do samodzielnego poszukiwania rakiety, musiał się zwrócić z taką prośbą do szefa sztabu generalnego, być może do dowódcy generalnego, do ministra obrony narodowej” – tak na pytanie o to, czy jest możliwe, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przez tygodnie nie wiedział o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Bogusław Pacek. Drugi z gości rozmowy, Marcin Bosacki, powiązał incydent rakietowy ze zgodą rządu PiS na rozmieszczenie Patriotów z Niemiec.

Szef resortu obrony stwierdził w trakcie swojego wystąpienia, że gen. Tomasz Piotrowski nie poinformował o incydencie ani ministra obrony narodowej, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ani innych przewidzianych w procedurach służb.

Zdaniem byłego rektora Akademii Obrony Narodowej w Warszawie zamieszanie informacyjne w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą stwarza bardzo trudne realia dla Ministerstwa Obrony Narodowej. "Sytuacja jest o tyle poważna, że gen. Różański może mieć rację. Może dojść do przesilenia na szczeblach głównych, najważniejszych w państwie, w resorcie obrony narodowej. To nie służyłoby dobrze naszej obronności. Ja do tego też nie namawiam" - zaznaczył i dodał, że dla niego najważniejsze aktualnie jest to, co teraz powie i zrobi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak. "Z mediów wiemy, że gen. Andrzejczak meldował do szefa resortu MON o rakiecie i działaniach wojska" - mówił.

Gen. Pacek zaznaczył, że w wojsku istnieje cały system informowania, więc nawet jeśli gen. Piotrowski nie poinformował ministra obrony, to sprawę powinny zameldować służby dyżurne, bo "istnieje szereg różnych powiązań, które funkcjonują w ramach systemu powiadamiania".

Były rektor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie wyraził przekonanie, że raport dotyczący sytuacji, która 16 grudnia wydarzyła się na polskim niebie, trafił do NATO. "Na pewno na biurko odpowiednich decydentów w Sojuszu taka informacja musiała pójść, ponieważ niecodziennie podrywa się pary dyżurne samolotów przy incydentach związanych w jakimś sensie z wojną" - oznajmił. "Nie wyobrażam sobie, żeby w Sojuszu o tym nie wiedziano (...). Jeśli rzeczywiście jest winien gen. Piotrowski, to jego za kilka dni na 100 proc. nie będzie na stanowisku" - wskazał.

Bosacki: Minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany

Nie uważam, że będziemy mieli do czynienia z buntem generałów. Natomiast uważam, że niezależnie od tego, który z dwóch scenariuszy jest prawdziwy, pan minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany - powiedział drugi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Bosacki.

Członek senackiej komisji obrony uzasadniał, że Błaszczak powinien odejść, ponieważ "albo mamy do czynienia z totalnym rozprzężeniem w wojsku po ponad roku trwania wojny u naszych granic (...), albo minister Błaszczak wiedział o tym niezwykle groźnym incydencie i go zakopał". Dlaczego Błaszczak mógłby tak postąpić? Jedno wytłumaczenie jest logiczne. Miesiąc wcześniej mieliśmy do czynienia z incydentem u granicy wschodniej z Ukrainą. Do tej pory nie wiemy na pewno jaka rakieta spadła i zabiła dwie osoby, obywateli polskich. Wtedy Niemcy powiedzieli, że na wschodnią granicę dostarczą baterię rakiet Patriot, które są w stanie takie rakiety strącać. Co się stało? PiS przez miesiąc się przed tym wzbraniał z przyczyn absurdalnego, nacjonalistycznego wzmożenia - zaznaczył Bosacki.

Senator stwierdził, że być może nie bez związku z incydentem pod Bydgoszczą rząd zgodził się na rozmieszczenie niemieckich baterii rakiet Patriot. Być może tego się wówczas bał minister Błaszczak, że sam spowolnił razem z prezesem Kaczyńskim przybycie do Polski sprawnych, niemieckich baterii - stwierdził.