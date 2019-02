"Rada Warszawy zobowiązała prezydenta do tego, żeby taki pomnik powstał. Rada podjęła wczoraj tę decyzję jednogłośnie, więc ratusz rozpocznie prace nad tym pomnikiem. Teraz trzeba się zastanowić, gdzie ten pomnik mógłby powstać. Rekomendacja Rady jest taka, żeby było to w reprezentacyjnym miejscu, które jest istotne dla Warszawy. Te prace powoli się rozpoczną. Obowiązek wzniesienia pomnika ciąży na władzach miasta" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.

Wideo youtube

Gość Marcina Zaborskiego mówił też o pomyśle prezydenta Andrzeja Dudy, który chce w Warszawie wybudować pomnik premiera Tadeusza Mazowieckiego. Radni myślą też w jaki sposób godnie upamiętnić premiera Tadeusza Mazowieckiego. Nie jest to pomysł nowy, dlatego że w 2016 roku, jak sobie przypominam, zgłosiliśmy jako Nowoczesna taki pomysł, żeby pomnik Tadeusza Mazowieckiego stanął w Warszawie. On spotkał się z ostrożnym przyjęciem ze strony rodziny Tadeusza Mazowieckiego. Premier Mazowiecki był osobą bardzo skromną, mamy jego tablicę, mamy skwer blisko Sejmu, więc ten pomysł prezydenta Dudy jest trochę zawieszony w powietrzu. (...) Jest to rzecz, o której warto rozmawiać - mówi wiceprezydent.

Rabiej wypowiedział się też na temat nowej partii Roberta Biedronia "Wiosna". Zauważam, że na spotkania z Robertem Biedroniem przychodzi dużo osób młodych - to dobrze. Nam jako Nowoczesnej, kiedy powstawaliśmy, zbyt wiele osób młodych nie udało się do naszego programu, szeregów i struktur przyciągnąć, więc być może jest tak, że Robert Biedroń uaktywni tę młodszą część elektoratu, która dopiero wkracza w świat polityki. Obserwuję uważnie jego spotkania i widzę, że jest tam dużo osób, które nie pojawią się na spotkaniach innych partii politycznych i może to jest taki kierunek, który powoduje, że będzie to inny typ wyborcy - uważa gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Rada Warszawy wzywa prezydenta stolicy do rozpoczęcia prac, które umożliwią wzniesienie pomnika premiera Jana Olszewskiego. Jaka będzie reakcja stołecznego ratusza?

Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy: No taka, jak być powinna. Rada zobowiązała prezydenta Warszawy, żeby taki pomnik powstał. Rada - co trzeba podkreślić - podjęła wczoraj tę decyzję jednomyślnie, jednogłośnie, więc Ratusz rozpocznie pracę nad tym pomnikiem.

Rozpocznie prace to znaczy, że szuka już ulicy, placu, na którym taki pomnik mógłby być wzniesiony?

Decyzja Rady była wczoraj, teraz trzeba się zastanowić, gdzie ten pomnik mógłby powstać. Rekomendacja Rady jest taka, żeby to było w reprezentacyjnym miejscu, w miejscu, które jest istotne dla Warszawy, więc te prace się powoli rozpoczną.

I to jest tak, że pomnik Jana Olszewskiego wzniesie samo miasto czy musi się pojawić jakiś komitet społeczny, jakaś organizacja, która chciałaby to zrobić?

(Wkrótce całość rozmowy)