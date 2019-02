PŚ w skokach. Ryoyu Kobayashi, Markus Eisenbichler, Piotr Żyła - oto pierwsza trójka niedzielnego konkursu indywidualnego w Willingen. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki, siódme Kamil Stoch, na 16. miejscu pojawił się Jakub Wolny, a 30. pozycję zajął Maciej Kot.

Piotr Żyła w pierwszej serii osiągnął 142 metry / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Czterech z sześciu naszych reprezentantów świetnie rozpoczęła niedzielne zmagania w Willingen. Jakuba Wolny w pierwszej serii zanotował 137 m. Z kolei Dawid Kubacki skoczył na odległość 143 metrów. O metr gorszy wynik miał Piotr Żyła. Kamil Stoch osiągnął 138,5 metra. Takie rezultaty sprawiły, że po pierwszej serii drugie miejsce zajmował Piotr Żyła, trzecie Kamil Stoch, a czwarte Dawid Kubacki. Wolny zajął 17. miejsce. Liderem był Ryoyu Kobayashi, który zaliczył kapitalny skok i wylądował na 146 metrze.

Krócej w pierwszej próbie skakał Maciej Kot (133,5 metra). Rezultat wystarczył jednak, by Kot zakwalifikował się do drugiej serii. W próbie numer dwa wylądował na 126 metrze i zajął 30. miejsce. Z biało-czerwonych odpadł jedynie Stefan Hula, który po skoku na odległość 127,5 m zajął 34. miejsce.

Druga część konkursu przyniosła polskim kibicom wiele emocji. Serię "polskich skoków" rozpoczął Dawid Kubacki. Po wylądowaniu cieszył się ze swojej próby. Wylądował na 139 metrze. Niestety, to nie wystarczyło by załapać się na podium. Kubacki zajął 5. miejsce w konkursie. Gorzej niż w pierwszej serii skoczył też Kamil Stoch (134, 5 m), który zakończył rywalizację na 7. pozycji. 137,5 metra - to wynik Piotra Żyły w finałowej próbie. Skoczek w końcu pojawił się na podium. Zajął 3. miejsce w konkursie, 2. miejsce wywalczył Markus Eisenbichler (141.5 m w drugiej serii). W pięknym stylu w Willingen wygrał Ryoyu Kobayashi 144 m.

Japończyk wygrał klasyfikację Willingen Five i w nagrodę otrzymał 25 tys. euro.