Świetne skoki Polaków podczas drużynowego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Willingen! Polacy po I serii prowadzą z przewagą ponad 40 punktów nad Japonią. Trzecie miejsce zajmuje Słowenia.

Wszyscy Polacy dobrze zaprezentowali się w I serii. Konkurs w pięknym stylu rozpoczął Piotr Żyła, który skoczył 146 metrów. To najdłuższy skok ze wszystkich zawodników.

W drugiej kolejce bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Wolny, który uzyskał 140,5 metra. W nieoficjalnej klasyfikacji to drugi wynik wśród wszystkich skoczków.



Trzecia kolejka to nieco słabsza próba Dawida Kubackiego. Polski skoczek uzyskał 120,5 metra, ale to pozwoliło utrzymać drużynie Stefana Horngachera pierwsze miejsce.



W ostatniej kolejce mimo złych warunków, bardzo dobrze zaprezentował się Kamil Stoch, który skoczył 132 metry.



Drugie miejsce w drużynówce po pierwszej serii zajmowała Japonia ze stratą 44,4 punktów do biało-czerwonych. Trzecia była Słowenia. Kolejne są Niemcy, Austria i Norwegia.

Drugą serię w dobrym stylu rozpoczął Piotr Żyła, który skoczył 129 metrów i utrzymał przewagę nad Niemcami i Japonią.



W drugiej kolejce bardzo dobrze zaprezentował się reprezentant Niemiec Richard Freitag, który skoczył 141,5 metra. Taką samą odległością odpowiedział Jakub Wolny i utrzymaliśmy prawie 60-punktową przewagę nad gospodarzami.

"Drużynówka" to początek maratonu

W tym sezonie trzykrotnie wcześniej rywalizowano drużynowo. Polacy wygrali na inaugurację w Wiśle, w Zakopanem zajęli trzecie miejsce, a w poprzedni weekend w Lahti czwarte. Jednak dzięki dobrym wynikom indywidualnym biało-czerwoni zdecydowanie przewodzą w Pucharze Narodów.



Po konkursie drużynowym zostaną rozegrane kwalifikacje, które będą bardziej istotne niż zwykle. Po pierwsze zadecydują o udziale w dwóch konkursach (sobotnim i niedzielnym), a po drugie wyniki z nich będą brane do klasyfikacji "Willingen Five". Ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną w obu konkursach indywidualnych oraz kwalifikacjach otrzyma premię w wysokości 25 tys. euro. Przed rokiem zgarnął ją Stoch.