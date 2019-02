PŚ w skokach. Kamil Stoch przegrał rywalizację z Karlem Geigerem i zakończył konkurs indywidualny w Willingen na 2. miejscu. Piotr Żyła znowu zajął 4. miejsce. 5. był Dawid Kubacki, a 22. Stefan Hula.

Polacy osiągnęli świetne wyniki w pierwszej serii. Kamil Stoch był liderem na półmetku konkursu. Drugi był Ryoyu Kobayashi - 144,5 m, a trzeci Niemiec Karl Geiger - 142 m. Obok Stocha w finale wystąpili Dawid Kubacki, czwarty po pierwszej serii - 144 m, piąty Piotr Żyła - 142 m i 14. Stefan Hula - 137,5 m.





Wszystko zmieniło się jednak w drugiej części rywalizacji. Fenomenalny skok Karla Geigera na 150 m zapewnił mu zwycięstwo w konkursie. Kamil Stoch osiągnął 144.5 m, co przełożyło się na drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanął Ryoyu Kobayashi.

W klasyfikacji generalnej PŚ liderem jest nadal Kobayashi, Stoch jest drugi.





Udany konkurs drużynowy

Biało-czerwoni mają za sobą udane starty w konkursie drużynowym. Drugich Niemców wyprzedzili aż o 79,2 pkt. W nieoficjalnym indywidualnym zestawieniu niespodziewanie najlepszy okazał się Jakub Wolny, przed Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem. Dziesiąty był Dawid Kubacki. Oprócz tej czwórki w sobotę wystartują także Stefan Hula i Maciej Kot.





Piątkowe kwalifikacje oraz sobotni i niedzielny konkurs wliczane są do klasyfikacji "Willingen Five". Ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną, otrzyma premię w wysokości 25 tys. euro. Przed rokiem zgarnął ją Stoch, a teraz najbliżej niej jest póki co Markus Eisenbichler. Niemiec wygrał kwalifikacje z przewagą 3,4 pkt nad Żyłą.