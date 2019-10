Ponad 400 osób w Polsce dowiaduje się każdego dnia, że jest chorych na raka. Rocznie z powodu nowotworu umiera 100 tys. Polaków, co stawia nas w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej. O to, dlaczego tak jest i jak to zmienić - Marcin Zaborski zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Adama Maciejczyka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dowiemy się też, co robić, żeby zminimalizować ryzyko choroby.

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk / Jakub Kamiński /PAP

REKLAMA