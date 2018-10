Zaczęło się spotkanie protestujących pielęgniarek z Przemyśla w Centrum Dialog w Warszawie. W rozmowach uczestniczy między innymi szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Wcześniej pielęgniarki, którym towarzyszył były minister zdrowia z Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, nie zostały wpuszczone do Sejmu.

Pielęgniarki i poseł PO Bartosz Arłukowicz (P) podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" / PAP/Leszek Szymański /

Przed rozmowami w Centrum Dialog nie obeszło się bez problemów - informuje reporter RMF FM. Pielęgniarki a w ich imieniu szef komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz, postawiły warunek, że chcą rozmawiać wyłącznie z ministrem Szumowskim, bez udziału posłów, polityków, dyrektora szpitala czy marszałka województwa. Pielęgniarki spotkały jednak na korytarzu ministra i już z nim negocjowały osobiście warunki tego spotkania.

Ostatecznie ustalono, że posłowie zostają, ale mają się tylko przysłuchiwać rozmowie, a głos mają zabrać jedynie pielęgniarki, dyrektor szpitala i minister.



Domagają się 1,2 tys. zł podwyżki

Od 3 września w wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek, a od 20 września odbywa się jednocześnie protest absencyjny. Na zwolnieniach chorobowych przebywa ok. 128 osób. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Pielęgniarki domagają się 1,2 tys. zł podwyżki.



Wejście zablokowane przez straż marszałkowską

Po godz. 12 na ul. Wiejskiej pojawiła się grupa protestujących pielęgniarek wraz z szefem komisji zdrowia Bartoszem Arłukowiczem (PO). Wejście do biura przepustek zostało zablokowane przez straż marszałkowską. Pielęgniarki zapewniają, że nie chcą zostać w Sejmie, a jedynie porozmawiać o trwającym w Przemyślu proteście.



W czwartek rano Arłukowicz w parlamencie powiedział, że pielęgniarki z Przemyśla i Tarnobrzegu jadą do Sejmu. To są pańskie sąsiadki, z pana miasta. Głodują od 3 września. Odmówił pan możliwości pracy komisji zdrowia tam na miejscu w Przemyślu. Dzisiaj odmawia pan możliwości pracy komisji w Sejmie - podkreślił Arłukowicz, zwracając się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.



Szef komisji zdrowia zapowiedział, że "w przypadku kiedy pielęgniarki nie zostałyby wpuszczone do Sejmu - co przewidywać możemy - lub minister zdrowia nie zjawi się na spotkaniu, uprzejmie informuję ministra zdrowia (...), że ruszamy z pielęgniarkami do pana gabinetu". Proszę nie trudzić się ciasteczkami - one (pielęgniarki) głodują od 3 września i niech pan nie zamyka też tej stalowej bramy w ministerstwie - dodał polityk PO.



