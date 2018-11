„Byłem doradcą wielu ministrów wielu rządów i nie słyszałem o nagrywaniu. To nagrywanie to się stało jakąś modą w ostatnich latach. (…) Styk wielkiego biznesu i polityki najwyraźniej skłania ludzi do nagrywania” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club i były wiceminister finansów. Dopytywany o aferę w KNF, powiedział: „Mamy tu do czynienia ze stykiem korupcji i polityki”.

Prof. Stanisław Gomułka /Radek Pietruszka /PAP

