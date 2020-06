„To bardzo świetny ruch wyborczy dla obydwu prezydentów. Prezydent Polski potrzebuje takiego wsparcia, nie ukrywajmy, wielkiego prezydenta, który każdym gestem przysparza przychylności głosujących. Amerykański prezydent jeszcze bardziej potrzebuje prezydenta Dudy przed swoimi wyborami ze względu (…) liczbę głosujących Polaków, którzy w trzech stanach mogą zdecydować o tym, że to Donald Trump będzie prezydentem w kolejnej kadencji” – tak o zapowiedzi wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Bogusław Pacek.

Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku dopytywany o to, czy zaproszenie prezydenta Polski do Stanów Zjednoczonych to ukłon w stronę Polonii, stwierdził: Ja myślę, że to nie jest ukłon, a kalkulacja Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o czas, z wzajemnymi korzyściami. Tych wspólnych interesów jest wiele, jest także interes Polski, bo przecież USA to mocarstwo i w Europie każdy prezydent, każdy premier chce się spotykać z Donaldem Trumpem.

Trump próbuje rozegrać Europę?

Decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec jest decyzją złą. Jest decyzją, która osłabia zdolności obronne europejskie i źle działa również dla Polski - stwierdził prof. Bogusław Pacek. Były Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej ocenił, że sprawa relokacji wojsk amerykańskich w Europie prowadzi do skłócenia Europy. Jakakolwiek rozmowa bezpośrednio z Polską o zdolnościach obronnych, z pominięciem europejskich państw NATO poróżni nas w rodzinie NATO-wskiej i to nie jest dobre.