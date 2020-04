"Problemy w naszym życiu nie zaczęły się w marcu i myślę, że skończą się szybciej, niż sądzimy. Myślę też, że powinniśmy po prostu być racjonalni. To co jest zawsze najcenniejsze we wszystkich kryzysach, to skoncentrowanie się na poznawczo-behawioralnym zachowaniu, czyli wybierać drogę i ją realizować. Bierność i twierdzenie, że się nie da w tym momencie nie pomogą" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM psychiatra prof. Bartosz Łoza.

REKLAMA